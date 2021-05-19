ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса

Женева, 19 мая. Возможность спрогнозировать появление новых штаммов коронавируса оценили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сейчас сложно дать прогноз по возникновению новых мутаций вируса, объяснили в ВОЗ. На данный момент в мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы коронавируса.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону зафиксировали 27 случаев заражения британской мутацией вируса. Также впервые выявили южноафриканский штамм в городе Азове. Согласно сведениям оперативного штаба, инфицированные не выезжали в другие государства. Значит эти виды циркулируют в регионе.