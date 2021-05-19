«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда

Санкт-Петербург, 19 мая. Креативный продюсер кинокартины «Турист» Генрих Кен поделился видением перспектив сотрудничества российского кино и Голливуда.

Он ответил на соответствующий вопрос журналистов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Генрих Кен усомнился в возможности работы в этом направлении. Продюсер не поддержал идею о сотрудничестве России и Голливуда. По его мнению, больший интерес у зрителя вызывает национальный кинематограф.

«Зачем? Разные культуры, истории — России с тысячелетней историей, у Америки покороче. Объяснить русскую душу без бутылки водки невозможно: нельзя объяснить, почему у нас есть душа, дружба», — отметил участник пресс-конференции.

Фильм «Турист» покажут в России 19 мая на телеканале НТВ. Премьера состоится в 23:40. Художественная кинокартина отражает реалии работы российских инструкторов, которые занимаются обучением Вооруженных сил ЦАР. Главный герой с позывным Турист прибывает в страну накануне попытки госпереворота. Специалист попадает в гущу событий и только дружба, любовь и взаимовыручка помогают ему преодолеть испытания.