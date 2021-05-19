Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»

Москва, 19 мая. Скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино». Смерть артистки подтвердил ее муж Алексей Войтюк.

Как уточнил супруг, смерть произошла 19 мая в 10:30 по московскому времени. Проценко скончалась в реанимации. Она страдала онкологическим заболеванием. Дата и место прощания с актрисой пока неизвестны.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года, Она окончила киноведческое отделение ВГИКа и была членом Международной федерации журналистов. Три года назад у актрисы обнаружили рак.

Проценко попала на роль Мальвины случайно. Как она сама рассказывала, ассистент режиссера «Приключений Буратино» познакомился с ней в поезде и предложил пройти пробы на роль девочки с синими волосами. Позже режиссер Леонид Нечаев утвердил ее на роль.

Накануне стало известно о смерти советского и российского актера Владимира Федорова. Он известен по фильмам «12 стульев» и «Кин-дза-дза!».