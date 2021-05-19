В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок

Салехард, 19 мая. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту гибели маленького ребенка.

Инцидент произошел поздно вечером в десяти километрах от села Кутопьюган. Моторная лодка, в которой находились две семьи с детьми, перевернулась, сообщает «Ямал-Регион». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная, сообщал ФАН. Трагедия произошла в садовом товариществе «Калининградец».