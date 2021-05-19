Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»

Вашингтон, 19 мая. Представители Республиканской партии раскритиковали президента США Джо Байдена за послабления в отношении проекта «Северный поток — 2».

Один из республиканцев — сенатор Тед Круз — назвал американского лидера пособником президента РФ Владимира Путина и добавил, что глава Белого дома помогает строить российский газопровод.

«Вопреки законам США Байден активно помогает Путину в строительстве его трубопровода», — сказал Круз.

Слова сенатора вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые интернет-пользователи согласились с мнением республиканца, а другие выразили собственную точку зрения.

Ранее американские СМИ сообщили о возможной отмене американских санкций в отношении «СП-2».