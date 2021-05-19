Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке

Новокузнецк, 19 мая. Двое подростков, попавших в больницу после отравления газом в школе №26, находятся в состоянии средней тяжести. Медики работают над стабилизацией их здоровья.

По данным источника ФАН, газом отравились 13 детей. Состояние девяти пострадавших стабильное. Предварительно установлено, что газ распылил из баллончика один из старшеклассников. Сейчас эксперты пытаются установить, что за вещество использовал школьник.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы региона в 9:35 по местному времени. Изначально рассматривались две версии: кто-то распылил газовый баллончик либо газ затянуло из вентиляции. Федеральное агентство новостей публиковало видео с места происшествия.