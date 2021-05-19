Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого

Москва, 19 мая. Министерство сельского хозяйства РФ не прогнозирует повышение стоимости или дефицит сыров и мороженого после вступления в силу правил обязательной маркировки с 1 июня 2021 года.

В министерстве отметили, что запасы продукции на рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения. Российские производители сообщили о готовности выпускать маркированную продукцию с 1 июня 2021 года. Обязательная маркировка молочных продуктов будет постепенно вводиться в течение текущего года, передает ТАСС.

Представители ведомства считают необходимым продолжить совместную работу промышленных предприятий, оператора маркировки Центра развития перспективных технологий и Минпромторга по решению технических проблем при внедрении системы, работы типографий и поставок необходимого оборудования.

Руководитель управления подакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Ян Витров ранее сообщил, что обязательная маркировка пива в России, а также опыт ее внедрения не приведут к подорожанию продукции.