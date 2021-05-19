Путин положительно оценил реализацию поручений Федеральному собранию

Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по реализации поручений Федеральному собранию идет хорошо.

Российский лидер также призвал своих коллег по правительству страны продолжать работу в этом направлении. Все его поручения должны быть выполнены чиновниками так, как этого ожидают российские граждане, резюмировал он.

Ранее стало известно, что законопроект о мерах поддержки семей с детьми принят Госдумой в третьем чтении. Новая законодательная норма была разработана в соответствии с требованиями президента.