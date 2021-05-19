Трудовое рабство в современной России: история Дмитрия Бурцева из Ставрополя

Случаи трудового рабства далеко не редкость в современной России. В нашей стране есть даже специальные правозащитные организации, которые помогают тем, кто попал в такую ситуацию. Одна из самых известных — «Альтернатива». Ее руководитель Олег Мельников говорит, что за 10 лет работы правозащитников было выявлено 1600 подобных фактов. За каждым из них человеческая судьба или даже жизнь. ФАН узнал подробности одной из них.

История Дмитрия Бурцева

Дмитрию 45 лет. У него нет детей, а из близких родственников осталась только мама. Татьяне Александровне 72 года. До этого еще была бабушка, но недавно ее не стало. Всю свою жизнь мужчина жил так, с самыми близкими. У него родовая травма, не все в порядке со здоровьем из-за этого. Но радоваться жизни это не мешало. Инвалидность далеко не всегда приговор, так было и здесь. В один момент он решился собраться на заработки. Нашел вакансию и уехал в Калмыкию. Его ждали в поселке Молодежный, там он устроился на ферму, пас скот.

Видимо, работа либо условия труда ему не понравились. Он решил уйти, но отпустить его так просто «хозяин» отказался. Тогда Дмитрий решился на побег, но его догнали. Потом еще раз. Когда он решил сбежать в третий раз — произошло преступление, так говорят в социальных сетях. Подтверждения этой информации пока нет, но следователи начали проверку — по материалам, которые были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей.

«Искавший работу, приехал в Калмыкию в январе и попал на ферму некоего Магомеда в поселке Молодежный Яшкульского района. Там он работал три месяца — его несколько раз избивали. В конце марта он решил сбежать, но «хозяин» догнал его на машине, сбил и стал избивать, а потом его бросили умирать на трассе. Также пишут, что со сломанными костями таза и другими серьезными повреждениями Дмитрий двое суток полз вдоль дороги, но никто из проезжающих мимо людей не остановился», — именно такая информация поступила следователям СКР по Калмыкии.

Жизнь Дмитрию Бурцеву спас неравнодушный водитель Андрей, который отвез пострадавшего в астраханскую больницу. Он попал в реанимацию, там он провел три дня, а на больничной койке был около двух месяцев.

«Следователи регионального СКР ведут проверку, после чего примут процессуальное решение. Обычно на это уходит до 30 дней. Но здесь осложняется тем, что пострадавший территориально находится не в Калмыкии. Но его уже допросили оперативники. Расследование продолжается, — рассказала в беседе с ФАН старший помощник руководителя СК РФ по Калмыкии Тамара Эльдеева.

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Дома встретила мама

После того, как Дмитрий пришел в себя — он попросил связаться с матерью. Тогда она и узнала, что сын жив. Ведь все это время — с декабря прошлого года — вестей от него не было. После реанимационной палаты было долгосрочное лечение. А 19 мая он вернулся домой, где его очень ждали.

«Чувствует себя неважно, ведь транспортировка сложная была. Сейчас ждем хирурга из местной больницы, терапевт уже приходил. Прогнозы врачей — ходить будет, но не скоро. Сейчас пока и сидеть-то не может. Но главное что дома, рядом», — со слезами в голосе говорит Татьяна Александровна.

Дмитрий рассказывает, что на побег решился после того, как у него забрали паспорт и телефон. Мужчине сказали, что денег за работу он получать не будет, а если не станет работать, то его убьют. В его рационе были хлеб, майонез и вода. Это и вынудило ставропольца покинуть место рабства. Только вот далеко он уйти не успел.

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Раз в пару дней

Случаи трудового рабства в России есть. Ежегодно только организацией «Альтернатива» фиксируется 150–200 таких фактов, то есть в среднем — один раз в два дня. По словам руководителя штаба волонтеров-правозащитников Олега Мельникова, история Дмитрия Бурцева — это одно из самых жестких дел за все время работы, а опыт существенный — уже более 10 лет. Он рассказывает, что ему в принципе сложно вспомнить какую-то подобную историю за все время деятельности.

«Мы будем дальше разбираться в этой истории. Это история, когда бывший рабовладелец настолько был уверен в своей безнаказанности, вел себя так жестоко: использовал рабский труд, наносил тяжкие телесные повреждения, в итоге и вовсе оставил в опасности. Статья 127-я, доказательственная база есть, если следователи подойдут к этому делу серьезно, то ему может грозить до 12 лет лишения свободы», — рассказал Олег Мельников, руководитель «Альтернативы».

Общественники организовали сбор средств для того, чтобы помочь Дмитрию вернуться домой. Набрали 48 тысяч рублей, этих денег хватило на транспортировку и немного на первое время для жизни. Врачи рекомендуют в ближайшие два месяца соблюдать строгий постельный режим, а потом понемногу учиться ходить. Только вот получится ли это — пока большой вопрос. А что касается его обидчиков, то мать до конца не верит, что рабовладелец понесет наказание. Для нее главное, что сын теперь рядом.