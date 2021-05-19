Певица Dea Nova рассказала, почему решила снимать новый клип именно в Крыму

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19 мая 15:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Певица Dea Nova рассказала, почему решила снимать новый клип именно в Крыму

Общество
Певица Dea Nova рассказала, почему решила снимать новый клип именно в Крыму
Prt Scr youtube.com  /  Dea Nova Official

Москва, 19 мая. Новый красочный клип исполнительницы Dea Nova появился в Сети. Артистка рассказала, почему решила снимать видео на песню Mysterium именно в Крыму.

Хит артистка исполняет вместе с оперным певцом хора Сретенского монастыря Вадимом Зариповым. Готовую песню артисты дали послушать оператору-постановщику Вячеславу Навалову, который и предложил снять клип. Все вместе они решили, что идеальным антуражем станет природное многообразие Крыма.

«Обстоятельства словно сами создавали сюжеты нашей истории. К примеру, задумка с пианино — моя давняя идея, но реализовать ее получилось именно в Севастополе. Думаю, это неслучайно», — слова артистки приводит издание «Вести Подмосковья».

Съемки второй части видео проходили уже в старинном московском особняке. В клипе появился и рояль, который, по словам певицы, когда-то подарила владельцам дома английская королева.

«Mysterium — это песня об истории двух героев из разных миров. Мое инструментальное пение повествует слушателю о красоте мира. Человек в этой истории является его неотъемлемой частью и сливается с ним в едином эмоциональном порыве. Линия Вадима — внутренние страдания человека, заточенного в золотой клетке», — поделилась Dea Nova.

В сравнении с автором хита Mysterium, известный поп-певец Дима Билан неординарно подошел к рекламе своего клипа. Артист опубликовал фотографию, на которой предстал полностью обнаженным.

крым клип dea nova
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