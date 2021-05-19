Певица Dea Nova рассказала, почему решила снимать новый клип именно в Крыму

Москва, 19 мая. Новый красочный клип исполнительницы Dea Nova появился в Сети. Артистка рассказала, почему решила снимать видео на песню Mysterium именно в Крыму.

Хит артистка исполняет вместе с оперным певцом хора Сретенского монастыря Вадимом Зариповым. Готовую песню артисты дали послушать оператору-постановщику Вячеславу Навалову, который и предложил снять клип. Все вместе они решили, что идеальным антуражем станет природное многообразие Крыма.

«Обстоятельства словно сами создавали сюжеты нашей истории. К примеру, задумка с пианино — моя давняя идея, но реализовать ее получилось именно в Севастополе. Думаю, это неслучайно», — слова артистки приводит издание «Вести Подмосковья».

Съемки второй части видео проходили уже в старинном московском особняке. В клипе появился и рояль, который, по словам певицы, когда-то подарила владельцам дома английская королева.

«Mysterium — это песня об истории двух героев из разных миров. Мое инструментальное пение повествует слушателю о красоте мира. Человек в этой истории является его неотъемлемой частью и сливается с ним в едином эмоциональном порыве. Линия Вадима — внутренние страдания человека, заточенного в золотой клетке», — поделилась Dea Nova.

В сравнении с автором хита Mysterium, известный поп-певец Дима Билан неординарно подошел к рекламе своего клипа. Артист опубликовал фотографию, на которой предстал полностью обнаженным.