Актер фильма «Турист» поделился впечатлениями о съемках

Санкт-Петербург, 19 мая. Фильм «Турист» пробудил подлинные эмоции у актера Владимира Петрова. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Владимир Петров рассказал, что, когда смотрел концовку фильма, начал плакать. По его словам, картина пробудила в нем подлинные эмоции.

Как объяснил креативный продюсер Генрих Кен, съемки второй части будут зависеть от зрительского успеха картины. По словам продюсера, не исключено, что продолжения истории может и не понадобиться.

«Нужно, чтобы прошла первая часть. Заранее говорить невозможно, кино как заживет, зайдет не зайдет, сложно рассуждать», — отметил Кен.

Создатели фильма «Турист» 19 мая провели пресс-конференцию в медиацентре «Патриот». Российская премьера картины состоится в этот же день на телеканале НТВ в 23:40 по московскому времени.

«Турист» — остросюжетная лента об опасных приключениях российских инструкторов в Центральноафриканской республике. Главный герой — россиянин, отправившийся в ЦАР, чтобы обучать бойцов республиканской армии военному ремеслу. Сюжет картины основан на реальных событиях.