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19 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Актер фильма «Турист» поделился впечатлениями о съемках

  /   Обновлено: 19 мая 2021 15:10
Общество
Актер фильма «Турист» поделился впечатлениями о съемках
Кадр из фильма «Турист»

Санкт-Петербург, 19 мая. Фильм «Турист» пробудил подлинные эмоции у актера Владимира Петрова. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Владимир Петров рассказал, что, когда смотрел концовку фильма, начал плакать. По его словам, картина пробудила в нем подлинные эмоции.

Как объяснил креативный продюсер Генрих Кен, съемки второй части будут зависеть от зрительского успеха картины. По словам продюсера, не исключено, что продолжения истории может и не понадобиться.

«Нужно, чтобы прошла первая часть. Заранее говорить невозможно, кино как заживет, зайдет не зайдет, сложно рассуждать», — отметил Кен.

Создатели фильма «Турист» 19 мая провели пресс-конференцию в медиацентре «Патриот». Российская премьера картины состоится в этот же день на телеканале НТВ в 23:40 по московскому времени.

«Турист» — остросюжетная лента об опасных приключениях российских инструкторов в Центральноафриканской республике. Главный герой — россиянин, отправившийся в ЦАР, чтобы обучать бойцов республиканской армии военному ремеслу. Сюжет картины основан на реальных событиях.

кино турист петров кен
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