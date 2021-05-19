Пострадавшие от природных пожаров в Тюменской области получат материальную помощь

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19 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Пострадавшие от природных пожаров в Тюменской области получат материальную помощь

Происшествия
Пострадавшие от природных пожаров в Тюменской области получат материальную помощь
flickr.com  /  @bertknot

Тюмень, 19 мая. Жители СНТ «Солнышко», в котором из-за природных пожаров пострадали 25 домов, получат материальную помощь.

Собственники, чьи дома пострадали от огня, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Если пострадали хозяйственные постройки, то выплата составит 200 тысяч рублей, добавил губернатор. Владельцы участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тысяч рублей.

В Тюменской области с 11 мая действует режим ЧП из-за ситуации с природными пожарами. Из-за аномальной жары въезд в леса и их посещения находятся под строгим запретом.

Почти три десятка человек эвакуировали из-за природных пожаров под Тюменью, сообщал ФАН. Улица населенного пункта Богандинский, которая находится ближе всего к лесу, была полностью эвакуирована.

огонь лесные пожары александр моор природные пожары
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