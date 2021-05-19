Пострадавшие от природных пожаров в Тюменской области получат материальную помощь

Тюмень, 19 мая. Жители СНТ «Солнышко», в котором из-за природных пожаров пострадали 25 домов, получат материальную помощь.

Собственники, чьи дома пострадали от огня, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Если пострадали хозяйственные постройки, то выплата составит 200 тысяч рублей, добавил губернатор. Владельцы участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тысяч рублей.

В Тюменской области с 11 мая действует режим ЧП из-за ситуации с природными пожарами. Из-за аномальной жары въезд в леса и их посещения находятся под строгим запретом.

Почти три десятка человек эвакуировали из-за природных пожаров под Тюменью, сообщал ФАН. Улица населенного пункта Богандинский, которая находится ближе всего к лесу, была полностью эвакуирована.