СМИ сообщили возможную дату возобновления авиасообщения между Россией и Турцией

Москва, 19 мая. Турецкому правительству не удалось договориться о возобновлении авиасообщения с Россией в полном объеме со 2 июня, однако запрет на выполнение рейсов могут отменить 15 июня.

Москва может разрешить российским туристам отправляться в Турцию не раньше середины июня. О таком результате переговоров между турецкими и российскими властями сообщает Bloomberg.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила все рейсы в Турцию, запланированные на июнь, кроме двух разрешенных в неделю. Кроме того, авиаперевозчик прекратил продажу билетов.