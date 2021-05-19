Критик Соседов высказал неоднозначное мнение о выступлении Манижи

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19 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Критик Соседов высказал неоднозначное мнение о выступлении Манижи

Общество
Критик Соседов высказал неоднозначное мнение о выступлении Манижи
Prt Scr youtube.com

Москва, 19 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал песню, с которой российская певица Манижа выступает на конкурсе «Евровидение-2021».

Представительница России на конкурсе песни «Евровидение-2021» Манижа выступает с «позорной, постыдной песней», хотя сама является хорошей певицей. Такую неоднозначную реакцию, по сообщению электронного периодического издания «MK.ru», высказал музыкальный критик Сергей Соседов. В издании напомнили, что для представительницы РФ на 65-м «Евровидении-2021», который проходит в Роттердаме на арене Ahoy была выбрана песня «Russian Woman».

«Это даже не песня — это просто хулиганство», — заявил музыкальный критик, отмечая, что не может спокойно реагировать на подобное выступление Манижи, поскольку там «просто хулиганские выкрики», а «пения и музыки» нет.

Несмотря на это, эксперт заявил, что считает Манижу хорошей певицей, и не имеет ничего личного против нее. Одновременно с этим критик не проявил энтузиазма по поводу номера во время которого российской певицей исполнялась песня «Russian Woman». Соседов также не стал желать ей удачи и выхода в финал «Евровидения». Резюмируя свою мысль, Соседов высказал мнение, что российская певица стала просто «марионеткой в чужих руках».

Ранее эксперт объяснил, почему на «Евровидении-2021» может случиться все что угодно, в результате чего Манижа может и выиграть, и не попасть в финал.

россия евровидение шоу-бизнес Манижа
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Все новости / Общество / Критик Соседов высказал неоднозначное мнение о выступлении Манижи
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