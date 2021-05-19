Критик Соседов высказал неоднозначное мнение о выступлении Манижи

Москва, 19 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал песню, с которой российская певица Манижа выступает на конкурсе «Евровидение-2021».

Представительница России на конкурсе песни «Евровидение-2021» Манижа выступает с «позорной, постыдной песней», хотя сама является хорошей певицей. Такую неоднозначную реакцию, по сообщению электронного периодического издания «MK.ru», высказал музыкальный критик Сергей Соседов. В издании напомнили, что для представительницы РФ на 65-м «Евровидении-2021», который проходит в Роттердаме на арене Ahoy была выбрана песня «Russian Woman».

«Это даже не песня — это просто хулиганство», — заявил музыкальный критик, отмечая, что не может спокойно реагировать на подобное выступление Манижи, поскольку там «просто хулиганские выкрики», а «пения и музыки» нет.

Несмотря на это, эксперт заявил, что считает Манижу хорошей певицей, и не имеет ничего личного против нее. Одновременно с этим критик не проявил энтузиазма по поводу номера во время которого российской певицей исполнялась песня «Russian Woman». Соседов также не стал желать ей удачи и выхода в финал «Евровидения». Резюмируя свою мысль, Соседов высказал мнение, что российская певица стала просто «марионеткой в чужих руках».

Ранее эксперт объяснил, почему на «Евровидении-2021» может случиться все что угодно, в результате чего Манижа может и выиграть, и не попасть в финал.