Тайная переписка принцессы Дианы с дворецким пролила свет на отношения ее сыновей

Лондон, 19 мая. Принцесса Диана вела тайную переписку со своим другом, дворецким Сирилом Дикманом. В письмах она рассказала об отношениях сыновей, принцев Уильяма и Гарри.

Всего спустя шесть месяцев после рождения второго сына принцесса Диана рассказала в письме своему другу Сирилу Дикману, как принц Уильям относится к своему младшему брату. По словам Дианы, которая на тот момент была супругой сына королевы Елизавет II, принца Чарльза, между ее детьми не было никакой ревности к родителям. Уильям не подпускал к Гарри ее и Чарльза и проводил все свое время с маленьким братом, писала Диана Спенсер.

«Уильям обожает младшего брата, все время проводит с ним. Он бесконечно обнимает и целует Гарри, почти не подпуская к нему родителей», — отметила она.

Переписка с Сирилом Дикманом была опубликована в 2012 году, после его смерти. Письма нашел и продал его внук за 15 тысяч фунтов.

Ранее племянница принцессы Дианы, модель Китти Спенсер сообщила журналистам, что выходит замуж за 62-летнего мультимиллиардера из Южной Африки Майкла Льюиса.