Жителя Орловской области из горящего дома вытащили соседи

Орел, 19 мая. Местные жители из села Тайное Орловского района помогли 57-летнему соседу выбраться из охваченного огнем дома.

Спасателям поступил сигнал о возгорании жилого дома, в котором находился человек. Ему потребовалась медицинская помощь, мужчину на скорой доставили в ближайшую больницу.

В результате пожара выгорели кровля дома и одна из комнат, еще одно помещение дома закоптилось. На месте работали сотрудники второй и третей пожарно-спасательных частей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Причину пожара устанавливают специалисты.

В Вышнем Волочке спасатели вошли в горящий дом, чтобы спасти оставшихся внутри здания людей, сообщал ФАН. Из зоны возгорания были спасены шесть человек.