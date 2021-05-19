Делегация США в Триполи и изъятие турецкого оружия — что произошло в Ливии 18 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 18 мая 2021 года.

Визит заместителя помощника госсекретаря США в Триполи

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи принял американскую делегацию под руководством заместителя помощника госсекретаря США по ближневосточным делам Джоя Худа. В ее состав вошли посол Ричард Норланд и ряд официальных лиц Госдепартамента. Стороны рассмотрели двусторонние отношения, политический процесс в стране, усилия по национальному примирению и сохранению режима прекращения огня.

Джой Худ встретился и с премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой в присутствии министра иностранных дел Наджлы Мангуш и министра нефти и газа Мухаммада Ауна.

Заместитель помощника госсекретаря во время совместной с главой МИД пресс-конференции подчеркнул, что США поддерживают ливийский народ в политическом диалоге, отвергают любое вооруженное или внешнее вмешательство в его дела. Дипломат призвал все стороны реализовать окончательное прекращение огня, включая вывод всех иностранных сил и наемников.

«Открытие американского посольства в Триполи требует времени, мы готовы вернуться и будем координировать свои действия с ливийским правительством», — добавил Худ.

Мангуш заявила, что кабмин надеется на сотрудничество с США для выполнения всех пунктов дорожной карты.

Происшествия

Таможенная служба Мисураты пресекла попытку контрабанды крупной партии оружия, в том числе 2000 турецких пистолетов калибра 9 мм, упакованных в ящики и спрятанных в контейнере для одежды на одном из грузовых судов.

Злоумышленники похитили 7200 метров медных проводов на подстанциях Аль-Маркаб и Аль-Карабулли, что привело к выходу из строя около 112 трансформаторов и отключению электричества в жилых домах и на промышленных предприятиях, согласно сообщению компании General Electric.

Более 50 человек пропали без вести в результате крушения лодки, перевозящей около 90 мигрантов с ливийского побережья, сообщило Министерство обороны Туниса. Спасти при этом удалось более тридцати человек.

Политика

Глава МИД Наджла Мангуш во время телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудила местные и международные события. Стороны затронули выполнение итогов заседаний Совместного военного комитета «5+5», а также помощь в программах разоружения и реинтеграции и реформе сектора безопасности.

Министр юстиции Халима Ибрагим Абдель Рахман на встрече с главой дипмиссии Египта подчеркнула необходимость активизации соглашения о сотрудничестве судебных органов двух государств и важность упрощения процедур въезда и пребывания ливийцев в Египте.

Министр юстиции Халима Ибрагим Абдель Рахман на встрече с главой дипмиссии Египта подчеркнула необходимость активизации соглашения о сотрудничестве судебных органов двух государств и важность упрощения процедур въезда и пребывания ливийцев в Египте.

Парламентский блок Феццана в своем заявлении подтвердил, что борьба с терроризмом остается общим знаменателем для жителей страны.

Премьер-министр издал Указ № 86 о назначении Али Абд аль-Хафиза Бахайри гендиректором Фонда реконструкции Бенгази и Дерны.

رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يصدر القرار رقم 86 بشأن تسمية علي عبدالحفيظ ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية

للاطلاع على القرارhttps://t.co/yWMCCHIwMN... pic.twitter.com/sQoAIIlklc — حكومتنا (@Hakomitna) May 18, 2021

Совет старейшин племени варфалла проинформировал администрацию Бани Валида о необходимости отложить визит Абд аль-Хамида Дабибы в город. В качестве причины указана недостаточная подготовка к его приезду.

Экономика

Кабмин выделил более 90,3 млн ливийских динаров из бюджета на обслуживание самолетов авиакомпаний Libyan Airlines и Afriqiyah Airways.

تخصيص أكثر من 90 مليون دينار لصيانة طائرات “الليبية” و”الأفريقية #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/yyMD8Ftpxl — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) May 18, 2021

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж обсудил с мэром муниципалитета Зувара Хафизом ибн Саси возможность реализации инвестиционных проектов в городе, поддержание и развитие медицинских учреждений, ремонт и расширение морского порта и другие вопросы.

Общество

Акции солидарности с палестинским народом продолжаются в ряде регионов Ливии. 18 мая на улицы вышли жители города Таджура, призывая остановить насилие в Газе и Иерусалиме.

شاهد | أهالي #تاجوراء ينظمون وقفة تضامنية داعمة للقضية الفلسطينية ضد هجمات وانتهاكات قوات الاحتلال في #غزة و #القدس#ليبيا pic.twitter.com/pkKVUFW58D — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 18, 2021

С еще большим размахом протесты прошли в Бенгази, где граждане организовали массовые демонстрации и шествия.

Группа молодых людей из района Аль-Хавамид провела митинг на территории нефтегазовой компании Eni, недалеко от электростанции Ар-Рувайс. Они потребовали трудоустройства и создания дополнительных рабочих мест для безработной молодежи.

Национальное движение Феццана пригрозило, что в течение 72 часов закроет все нефтяные месторождения в южном регионе, если исполнительная власть не отреагирует на его политические и экономические требования, главными из которых являются улучшение условий жизни и предоставление необходимых услуг населению.