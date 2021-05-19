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19 мая 18:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
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Делегация США в Триполи и изъятие турецкого оружия — что произошло в Ливии 18 мая

Ливия
Делегация США в Триполи и изъятие турецкого оружия — что произошло в Ливии 18 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 18 мая 2021 года.

 

Визит заместителя помощника госсекретаря США в Триполи

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи принял американскую делегацию под руководством заместителя помощника госсекретаря США по ближневосточным делам Джоя Худа. В ее состав вошли посол Ричард Норланд и ряд официальных лиц Госдепартамента. Стороны рассмотрели двусторонние отношения, политический процесс в стране, усилия по национальному примирению и сохранению режима прекращения огня.

Джой Худ встретился и с премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой в присутствии министра иностранных дел Наджлы Мангуш и министра нефти и газа Мухаммада Ауна.

Заместитель помощника госсекретаря во время совместной с главой МИД пресс-конференции подчеркнул, что США поддерживают ливийский народ в политическом диалоге, отвергают любое вооруженное или внешнее вмешательство в его дела. Дипломат призвал все стороны реализовать окончательное прекращение огня, включая вывод всех иностранных сил и наемников.

«Открытие американского посольства в Триполи требует времени, мы готовы вернуться и будем координировать свои действия с ливийским правительством», добавил Худ.

Мангуш заявила, что кабмин надеется на сотрудничество с США для выполнения всех пунктов дорожной карты.

 

Происшествия

Таможенная служба Мисураты пресекла попытку контрабанды крупной партии оружия, в том числе 2000 турецких пистолетов калибра 9 мм, упакованных в ящики и спрятанных в контейнере для одежды на одном из грузовых судов.

Злоумышленники похитили 7200 метров медных проводов на подстанциях Аль-Маркаб и Аль-Карабулли, что привело к выходу из строя около 112 трансформаторов и отключению электричества в жилых домах и на промышленных предприятиях, согласно сообщению компании General Electric.

Более 50 человек пропали без вести в результате крушения лодки, перевозящей около 90 мигрантов с ливийского побережья, сообщило Министерство обороны Туниса. Спасти при этом удалось более тридцати человек.

 

Политика

Глава МИД Наджла Мангуш во время телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обсудила местные и международные события. Стороны затронули выполнение итогов заседаний Совместного военного комитета «5+5», а также помощь в программах разоружения и реинтеграции и реформе сектора безопасности.

Министр юстиции Халима Ибрагим Абдель Рахман на встрече с главой дипмиссии Египта подчеркнула необходимость активизации соглашения о сотрудничестве судебных органов двух государств и важность упрощения процедур въезда и пребывания ливийцев в Египте.

Министр юстиции Халима Ибрагим Абдель Рахман на встрече с главой дипмиссии Египта подчеркнула необходимость активизации соглашения о сотрудничестве судебных органов двух государств и важность упрощения процедур въезда и пребывания ливийцев в Египте.

Парламентский блок Феццана в своем заявлении подтвердил, что борьба с терроризмом остается общим знаменателем для жителей страны.

Премьер-министр издал Указ № 86 о назначении Али Абд аль-Хафиза Бахайри гендиректором Фонда реконструкции Бенгази и Дерны.

Совет старейшин племени варфалла проинформировал администрацию Бани Валида о необходимости отложить визит Абд аль-Хамида Дабибы в город. В качестве причины указана недостаточная подготовка к его приезду.

 

Экономика

Кабмин выделил более 90,3 млн ливийских динаров из бюджета на обслуживание самолетов авиакомпаний Libyan Airlines и Afriqiyah Airways.

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж обсудил с мэром муниципалитета Зувара Хафизом ибн Саси возможность реализации инвестиционных проектов в городе, поддержание и развитие медицинских учреждений, ремонт и расширение морского порта и другие вопросы.

 

Общество

Акции солидарности с палестинским народом продолжаются в ряде регионов Ливии. 18 мая на улицы вышли жители города Таджура, призывая остановить насилие в Газе и Иерусалиме.

С еще большим размахом протесты прошли в Бенгази, где граждане организовали массовые демонстрации и шествия.

Группа молодых людей из района Аль-Хавамид провела митинг на территории нефтегазовой компании Eni, недалеко от электростанции Ар-Рувайс. Они потребовали трудоустройства и создания дополнительных рабочих мест для безработной молодежи.

Национальное движение Феццана пригрозило, что в течение 72 часов закроет все нефтяные месторождения в южном регионе, если исполнительная власть не отреагирует на его политические и экономические требования, главными из которых являются улучшение условий жизни и предоставление необходимых услуг населению.

 

ливия дайджест
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Все новости / Ливия / Делегация США в Триполи и изъятие турецкого оружия — что произошло в Ливии 18 мая
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