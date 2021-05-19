ВОЗ сообщила, когда даст официальную оценку «Спутнику V»

Москва, 19 мая. Оценка препарату от коронавируса «Спутник V» может быть дана в течение лета, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения В РФ Мелита Вуйнович.

Сейчас в ВОЗ проходят инспекции, в рамках которых проверяется эффективность российской вакцины, подтвердила Вуйнович. По словам представителям организации в РФ, оценку «Спутнику V» могут дать в течение лета текущего года.

«Инспекции идут, график хороший», — добавила она.

Шри-Ланка получит партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» от российских разработчиков к 25 мая. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердил глава Шри-Ланки Чанна Джаясумана.