Внучка покойного Иосифа Кобзона восхитила поклонников своей красотой

Москва, 19 мая. Внучка покойного народного артиста Иосифа Кобзона обратила на себя внимание пользователей Instagram. Недавно 16-летняя Арнелла-Мари Рапопорт вернулась в Россию.

Юная красавица родилась в семье младшей дочери артиста Натальи Кобзон и австралийского юриста Юрия Рапопорта. Несмотря на звездную семью, она не является активным пользователем соцсетей и практически ничего не рассказывает о своей личной жизни. Арнелла-Мари Рапопорт ведет обычную жизнь подростка в Испании и лишь недавно вернулась на родину мамы.

Изредка внучка Кобзона публикует свои фотографии, под которыми тут же собирается огромное количество восторженных комментариев. Фолловеры девушки отмечают, что она унаследовала от дедушки выразительную внешность и наверняка сможет построить успешную карьеру в модельном бизнесе.

«Искренне желаю вам творческих успехов, интересных проектов и достижения вершин в искусстве!!! Вы невероятная красотка»; «Шикарная, вам непременно надо попробовать себя моделью»; «Потрясающе красивая девушка. Глаз не оторвать», — отметили пользователи в соцсети.

Легендарный дедушка Арнеллы-Мари Рапопорт ушел из жизни в августе 2018 года после длительной борьбы с раком. При жизни он неоднократно заявлял, что безгранично любит своих внуков и желает им только лучшего. По официальным сведениям, у народного артиста осталось семь внуков. Однако супруг певицы Аниты Цой в эфире программы «Судьба человека» рассказал еще об одном внуке, которого сыну Кобзона родила кореянка.