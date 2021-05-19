Внучка покойного Иосифа Кобзона восхитила поклонников своей красотой

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
Все новости
19 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
Все новости

Внучка покойного Иосифа Кобзона восхитила поклонников своей красотой

Шоу-бизнес
Внучка покойного Иосифа Кобзона восхитила поклонников своей красотой
Федеральное агентство новостей  /  Александр Фокин

Москва, 19 мая. Внучка покойного народного артиста Иосифа Кобзона обратила на себя внимание пользователей Instagram. Недавно 16-летняя Арнелла-Мари Рапопорт вернулась в Россию.

Юная красавица родилась в семье младшей дочери артиста Натальи Кобзон и австралийского юриста Юрия Рапопорта. Несмотря на звездную семью, она не является активным пользователем соцсетей и практически ничего не рассказывает о своей личной жизни. Арнелла-Мари Рапопорт ведет обычную жизнь подростка в Испании и лишь недавно вернулась на родину мамы.

Изредка внучка Кобзона публикует свои фотографии, под которыми тут же собирается огромное количество восторженных комментариев. Фолловеры девушки отмечают, что она унаследовала от дедушки выразительную внешность и наверняка сможет построить успешную карьеру в модельном бизнесе.

«Искренне желаю вам творческих успехов, интересных проектов и достижения вершин в искусстве!!! Вы невероятная красотка»;

«Шикарная, вам непременно надо попробовать себя моделью»;

«Потрясающе красивая девушка. Глаз не оторвать», — отметили пользователи в соцсети.

Легендарный дедушка Арнеллы-Мари Рапопорт ушел из жизни в августе 2018 года после длительной борьбы с раком. При жизни он неоднократно заявлял, что безгранично любит своих внуков и желает им только лучшего. По официальным сведениям, у народного артиста осталось семь внуков. Однако супруг певицы Аниты Цой в эфире программы «Судьба человека» рассказал еще об одном внуке, которого сыну Кобзона родила кореянка.

кобзон instagram внешность
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 72108 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 50150 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 35650 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 30784 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 30223 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Шоу-бизнес / Внучка покойного Иосифа Кобзона восхитила поклонников своей красотой
Рейтинг@Mail.ru