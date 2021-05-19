В ЛНР не знают, передавал ли Киев «нормандской четверке» предложения по Донбассу

Луганск, 19 мая. Представитель ЛНР Родион Мирошник сообщил, что Луганск не имеет данных о передаче властями Украины предложения по Донбассу «нормандской четверке».

Как отметил представитель республики в политической подгруппе по Донбассу, если бы Киев действительно передал такие документы, о них бы стало известно официально.

«Для Украины громкий анонс якобы направленных документов — это обычная практика. Тем не менее, даже в этих документах нет ничего нового», — цитирует Мирошника РИА Новости.

Киев стремится нарушить логику Минских соглашений, которая проста и всем понятна, добавил политик. По его словам, для начала Киеву нужно выполнить все условия соглашения, после этого Донбасс вернется в правовое поле Украины, заключил он.

Ранее стало известно, что Киев передал партнерам по «нормандской четверке» новый проект по урегулированию ситуации в Донбассе.