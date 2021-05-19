Дегтярев выразил готовность провести ВЭФ в Хабаровске

Хабаровск, 19 мая. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев выступил с предложением провести Восточный экономический форум в Хабаровске и других дальневосточных городах.

Соответствующей информацией Михаил Дегтярев поделился после одной из сессий форума «ProДФО — Хабаровский край», передает издание «Контингент».

«Мы ВЭФ готовы проводить. ВЭФ можно проводить в разных регионах России. Один год во Владивостоке, другой — в Хабаровске, третий — в каком-то еще дальневосточном городе, там, где есть инфраструктура», — отметил он.

По его словам, Хабаровский край полностью отвечает необходимым требованиям для проведения международного мероприятия любого уровня. В последние годы ресурсы были направлены на Владивосток, однако Дальний Восток следует развивать равномерно.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября в очном формате. Все мероприятия будут транслироваться на официальном сайте ВЭФ.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края откроют в регионе центры для людей, страдающих муковисцидозом. В них будут проводить профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию больных с рассеянным склерозом и другими заболеваниями центральной нервной системы.