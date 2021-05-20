Президент Афганистана обвинил Пакистан в поддержке «Талибана»1 (запрещен в РФ); в аэропорту Исламабада будут выявлять больных коронавирусом с помощью собак-ищеек; представитель Пакистана в ООН требует решительных действий для остановки конфликта в секторе Газа; пакистанцы, работающие за рубежом, отправили на родину рекордное количество денег. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан закупает два миллиона доз вакцины «Спутник V»

Специальный самолет ВВС Пакистана доставит в страну около 200 000 доз российской вакцины «Спутник V». В феврале Пакистан стал 22-й страной, одобрившей препарат к использованию, согласно сообщениям Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В марте правительство страны начало кампанию по вакцинации, воспользовавшись подаренными Китаем 500 000 доз вакцины SinoPharm. Помимо этого, Исламабад получил 17 миллионов доз вакцины AstraZeneca в рамках программы глобального доступа к вакцинам для лечения коронавируса в развивающихся странах.

The agreement has been finalised and the first consignment of 200,000 doses will soon arrive in #Pakistan. https://t.co/9mLL1xuPyq — Pakistan Today (@ePakistanToday) May 18, 2021

Согласно официальным данным Национального центра командования и операций Пакистана, 18 мая был проведен 41 771 тест на COVID-19, из которых 3 256 дали положительный результат.

Пакистанский заключенный будет освобожден после 14 лет в Гуантанамо

Сайфулла Парача, 73-летний выходец из Пакистана, который был самым старым заключенным печально известной американской тюрьмы Гуантанамо, получил уведомление об освобождении.

Сайфулла был задержан по подозрению в связях с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), однако обвинения против него так и не выдвинули. Он был оправдан комиссией по надзору за заключенными вместе с двумя другими мужчинами, говорит адвокат Шелби Салливан-Беннис, которая представляла его на слушаниях.

Как обычно, в уведомлении не содержалось обоснования решения и было только сказано, что Парача «не представляет угрозы» для США.

Теперь правительство Штатов должно заключить с Пакистаном соглашение о репатриации Парачи для его возвращения на родину. Администрация президента Джо Байдена заявила, что намерена возобновить работу по закрытию центра содержания под стражей Гуантанамо. Этот процесс был остановлен предыдущим президентом Дональдом Трампом.

The oldest prisoner at the Guantanamo Bay detention center, a 73-year-old from Pakistan, has been approved for release, his lawyer says. Saifullah Paracha has spent more than 16 years in custody at the U.S. base in Cuba. https://t.co/ONPOeXvAJM — The Associated Press (@AP) May 17, 2021

Адвокат Парачи предполагает, что он вернется домой в ближайшие несколько месяцев.

Сайфулла Парача ранее проживал в США и владел недвижимостью в Нью-Йорке, а также имел собственный бизнес в Пакистане. Власти утверждали, что он являлся посредником «Аль-Каиды», который помог с финансированием двух организаторов теракта 11 сентября. Сайфулла отрицал свою причастность к терроризму и, по его словам, не знал о связях «знакомых» с террористической группировкой.

США, захватившие Парачу в Таиланде в 2003 году и удерживавшие его в Гуантанамо с сентября 2004 года, утверждают, что имеют право на неограниченно долгое задержание подозреваемых без предъявления обвинений в соответствии с международными законами военного времени.

Сын Сайфуллы, Узаир Парача, был также осужден в 2005 году федеральным судом в Нью-Йорке за оказание поддержки терроризму. Обвинения в его адрес частично основывались на показаниях тех же свидетелей, на которых США опирались, чтобы обосновать задержание Сайфуллы.

Uzair Paracha, Victim of Tortured Terrorism Lies, is Freed from U.S. Jail; Why Is His Father Still at #Guantanamo? - My latest for https://t.co/1ap0jljhvl https://t.co/5TXSRDZHWQ pic.twitter.com/FZiYShJoKs — Andy Worthington (@GuantanamoAndy) March 23, 2020

В марте 2020 года, после того как судья отклонил эти показания и правительство решило не добиваться нового судебного разбирательства, Узаир Парача был освобожден и отправлен обратно в Пакистан.

Сейчас в Гуантанамо содержится 40 заключенных. В 2003 году их количество составляло 700 человек.

Пакистан просит ООН привлечь Израиль к ответственности за военные преступления

Постоянный представитель Пакистана при Организации Объединенных Наций (ООН) Мунир Акрам призвал Совет Безопасности (СБ) ООН предпринять шаги по привлечению Израиля к ответственности за военные преступления и нарушения прав человека в Палестине.

«Прежде всего, Совет Безопасности должен содействовать полному осуществлению соответствующих резолюций ООН, особенно для реализации решения о создании двух государств путем создания жизнеспособного, независимого и сопредельного палестинского государства с границами, существовавшими до 1967 года, и Иерусалимом в качестве его столицы», — заявил Акрам на открытой видеоконференции СБ.

Permanent Representative of Pakistan @UN Ambassador Munir Akram ???????????????? welcomed the meeting of #UNSC on the Situation in the ME & Palestinian Question

to discuss the extremely grave situation in the Occupied Palestinian Territory & Jerusalem [written statement for VTC Debate]. 1/5 pic.twitter.com/ZKwnGHwvZR — Permanent Mission of Pakistan to UN, NY (@PakistanUN_NY) May 16, 2021

«На мрачном фоне ухудшающейся в регионе ситуации мы настоятельно призываем Совет Безопасности выполнить свои обязательства по уставу, призвать к немедленному прекращению применения Израилем непропорциональной и произвольной силы, обеспечить защиту палестинских гражданских лиц, которые несут на себе основную тяжесть израильских нападений, и обеспечить полное соблюдение Израилем международных гуманитарных законов и законов в области прав человека, включая право на жизнь, свободу вероисповедания, передвижения и мирных собраний», — сказал посол.

Действия Израиля неприемлемы и противоречат нормам международного права, нарушают резолюции СБ и Генеральной Ассамблеи ООН и имеют серьезные последствия для поддержания мира и безопасности в регионе и за его пределами, добавил он.

«Палестинское дело — это законная борьба «оккупированного народа» против «оккупирующей державы». Это справедливая борьба за самоопределение и против иностранной оккупации. Асимметрия власти между оккупированным и осажденным народом и одной из самых могущественных вооруженных сил в регионе является резкой и жестокой», — сказал посол.

После того как сотни палестинцев были ранены в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме на прошлой неделе, ХАМАС начал ракетные обстрелы Израиля, который ответил интенсивными авиаударами по целям в Газе.

Президент Афганистана считает, что будущее мирного процесса — в руках Пакистана

Когда Соединенные Штаты официально начали вывод войск из Афганистана, положив конец тому, что президент Джо Байден назвал «вечной войной», президент Афганистана Ашраф Гани подчеркнул «необходимость» принятия решения о мире региональными игроками и Европой, чтобы «привлечь Пакистан к переговорам» с талибами.

Afghan President Ghani:

"The question of peace or hostility is now in Pakistani hands." "Pakistan operates an organized system of support. The Taliban receive logistics there, their finances are there and recruitment is there."https://t.co/Gx0WPnrWNR @derspiegel — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) May 14, 2021

«Мир в первую очередь будет решаться на региональном уровне, и я считаю, что мы находимся в решающей точке переосмысления [будущего]. Это в первую очередь вопрос привлечения к процессу Пакистана», — сказал Гани в интервью немецкому новостному порталу Der Spiegel.

С учетом того, что Вашингтон планирует выйти из охваченной войной страны к 11 сентября, талибы готовы вернуться к власти на поле боя или путем мирных переговоров.

Пакистан помог вернуть талибов к диалогу, что в конечном итоге привело к сделке между ними, официальными властями Афганистана и США. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши присутствовал на подписании мирного соглашения в Дохе в феврале прошлого года.

mofa.gov.pk / Ministry of Foreign Affairs – MOFA

Среди администрации в Кабуле растет обеспокоенность, поскольку полный вывод иностранных войск откроет страну для захвата талибами.

«В Пакистане действует организованная система поддержки. Талибы получают там логистику, там их финансы и вербовка», — неожиданно откровенно заявил президент Афганистана. — «Названия различных директивных органов талибов даны в честь пакистанских городов, где они расположены. Есть глубокие отношения с государством».

Ранее после встречи с главнокомандующим пакистанской армией генералом Камаром Джаведом Баджвой в Кабуле Гани отметил, что Исламабад не поддерживает возвращение талибов к власти в его стране.

Отвечая на вопрос Der Dpiegel, Гани повторил, что генерал Баджва «ясно заверил, что восстановление эмирата или диктатуры талибами не отвечает ничьим интересам в регионе, особенно Пакистана».

wikipedia.org / Barth / MSC / CC BY 3.0 DE

Пакистан неоднократно призывал талибов продолжать участвовать в афганском мирном процессе и вновь заявил об этом в прошлом месяце после того, как «Талибан» отказался участвовать в переговорах на высшем уровне до ухода всех иностранных сил из страны.

Связи между Кабулом и Исламабадом исторически всегда были напряженными, но за последние 20 лет они еще больше испортились. Кабул обвиняет Пакистан в поддержке талибов, Пакистан, по мнению аналитиков, не хочет недружественного правительства в Кабуле — правительства, которое более дружелюбно относится к Нью-Дели, чем к Исламабаду.

В этом его поддерживает крупнейший игрок региона — Китай, который уже предложил свои услуги по сохранению исторического наследия в Афганистане после вывода американских войск, а также готов предоставить площадку для переговоров участвующих в конфликте сторон.

Индия уже сделала немалые инвестиции в восстановление и развитие инфраструктуры Афганистана, однако она все еще не в состоянии конкурировать с возможностями Пекина. Афганистан либо останется в хаосе безвластия, либо получит прокитайское правительство, поскольку КНР крепко держит в своих руках финансовые рычаги управления Исламабадом. Если Пекин захочет, чтобы поддержка талибов в Пакистане прекратилась — он этого добьется.

Собаки-ищейки для выявления пациентов с COVID-19 в аэропорту Исламабада

Администрация аэропорта столицы Пакистана решила привлечь собак-ищеек для выявления зараженных коронавирусом путешественников. Высокопоставленный сотрудник аэропорта сообщил СМИ, что специально обученные собаки реагируют на специфический запах инфицированных людей.

Sniffer dogs will be used as a secondary screening tool for detecting #Covid19 infection at the #Islamabad airport. Meanwhile, the Pakistan Civil Aviation Authority has allowed the airlines to operate 30pc of their flights for travelers. pic.twitter.com/6lbRZtdA53 — Vishal Sehgal (@VishalSehgal4U) May 14, 2021

Группа экспертов-кинологов уже посетила аэропорт и выбрала место для размещения ищеек. Ранее органы здравоохранения Пакистана в сотрудничестве с управлением гражданской авиации использовали тепловые сканеры и быстрые тесты на антитела для выявления инфицированных пассажиров. Собаки станут дополнением к этим методам.

Экспорт рабочей силы как источник дохода

В течение первых десяти месяцев текущего финансового года работающие за рубежом пакистанцы отправили в страну рекордные 24,2 миллиарда долларов. В совокупности за июль-апрель денежные переводы работников выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В своем Twitter премьер-министр Имран Хан заявил, что он всегда считал пакистанцев за рубежом самым большим достоянием страны.

RT @ImranKhanPTI: I have always believed Overseas Pakistanis to be our greatest asset. In April, your remittances rose to an all-time high of $2.8bn. Remitting $24.2bn in first 10 mths of FY21, you have broken the record level achieved in entire FY20. Thank you for your fait… — Proud Insafian???????????????? (@PMImrankhan1992) May 18, 2021

Приток средств в период с июля по апрель в основном происходил из Саудовской Аравии (6,4 млрд долларов), Объединенных Арабских Эмиратов (5,08 млрд долларов), Соединенного Королевства (3,33 млрд долларов) и Соединенных Штатов (2,22 млрд долларов).

1 Организация запрещена на территории РФ.