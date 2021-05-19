Матвиенко поддержала идею создания единого реестра неплательщиков алиментов

Москва, 19 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с поддержкой в пользу идеи создания единого реестра неплательщиков алиментов в России.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать отдельный реестр для злостных неплательщиков алиментов, на которых впоследствии будут накладываться определенные ограничения.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее отметила актуальную проблему, когда один из родителей не выполняет свои обязанности по воспитанию ребенка и не выплачивает положенные алименты.