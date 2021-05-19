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новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Матвиенко поддержала идею создания единого реестра неплательщиков алиментов

  /   Обновлено: 19 мая 2021 14:56
Общество
Матвиенко поддержала идею создания единого реестра неплательщиков алиментов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с поддержкой в пользу идеи создания единого реестра неплательщиков алиментов в России.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать отдельный реестр для злостных неплательщиков алиментов, на которых впоследствии будут накладываться определенные ограничения.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее отметила актуальную проблему, когда один из родителей не выполняет свои обязанности по воспитанию ребенка и не выплачивает положенные алименты.

матвиенко алименты реестр
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