Депутат Железняк: США начали понимать бессмысленность санкций против «СП-2»

Москва, 19 мая. США начинают осознавать, что препятствовать реализации проекта «Северный поток — 2» бессмысленно, заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железяк.

По его словам, столкнувшись с принципиальной позицией Берлина и не желая открыто ссориться со страной, американская сторона продолжит давление на Российскую Федерацию.

«США начинают понимать, что препятствовать реализации «Северного потока — 2» бессмысленно», — заявил политик.

Депутат отметил, что последовательность и ответственность Германии в вопросе энергетической безопасности на фоне давления США может вызывать уважение. В Берлине и Москве уже неоднократно заявляли, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер, не имея никакой другой подоплеки, которую желает навязать Вашингтон.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что факт появления сообщений о возможной отмене ряда санкций в отношении «Северного потока — 2» является позитивным.