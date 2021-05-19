Марков объяснил отсутствие новостей о Навальном подготовкой новой кампании

Команда Алексея Навального продолжает хранить молчание о его жизни и самочувствии, ограничиваясь общими фразами. По мнению политолога Сергея Маркова, она подводит итоги предыдущей информационной кампании, связанной с голодовкой, и готовится к новой, которая может быть приурочена к дню рождения заключенного.

Формальный руководитель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонид Волков ответил на претензии зрителей «Навальный LIVE» по поводу отсутствия данных об оппозиционере.

«Главная новость заключается в том, что у Алексея все относительно в порядке настолько, насколько это может быть в данных условиях. К нему допускают адвокатов, ему не препятствуют выходить из голодовки таким образом, как ему расписали это врачи, то есть постепенно прибавляя дробно количество еды. Ему оказывают медицинскую помощь маломальскую, он находится в тюремной больнице. Его не вернули пока в эту колонию в Покрове, где ему было очень плохо», — отметил он эфире передачи «Волков по воскресеньям».

Волков подчеркнул, что новая информация поступает лишь по желанию самого Навального. В последний раз оппозиционер напоминал о себе 2 мая, поздравив подписчиков с Пасхой через Instagram.

«Я надеюсь, что в скором времени мы снова о нем услышим. Что-то он там напишет, передаст черед адвокатов, какой-то пост в «Инстаграме» появится, как он это раньше делал. Не знаю, от чего это зависит и как происходит, но могу сказать, что ситуацию удалось стабилизировать», — подчеркнул руководитель ФБК.

Волков сообщил, что после майских праздников адвокаты снова посещают Навального каждый рабочий день, хотя в эфире радио «Эхо Москвы» от 13 мая Ольга Михайлова рассказывала, что юристы продолжали ежедневные визиты в колонию даже во время длинных выходных. Новостей о Навальном в этот период также не было.

Команда оппозиционера не в первый раз утаивает информацию. Ранее выяснилось, что перед несогласованной акцией 21 апреля заключенного дважды обследовали гражданские врачи, тем самым выполнив главное требование митингующих. Леонид Волков знал об этом, но не стал сообщать протестующим.

Признак спланированной кампании

Политолог Сергей Марков в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил отсутствие известий об Алексее Навальном у его команды. Неравномерность потока информации — явный признак организованной, спланированной пиар-кампании, пояснил эксперт. Как отмечает политолог, над созданием инфоповодов об оппозиционере работает целая группа специалистов.

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«Общественное мнение новости о Навальном как таковом не интересуют. Оно лишь подвергается информационным атакам специальных структур, которые имеют хорошие бюджеты на формирование новостей и которые время от времени организуют новости, например, в виде голодовки. Теперь они взяли некоторую паузу. Без всякого сомнения, они сейчас сидят и придумывают, какой будет следующая новость, с помощью которой они будут манипулировать общественным мнением», — отметил Марков.

По прогнозам эксперта, следующая информационная кампания может быть связана с днем рождения Навального, который состоится 4 июня, а пока специалисты исследуют реакцию россиян на свою последнюю «работу».

«Они подводят итог предыдущей кампании, связанной с голодовкой. Анализируют, какие плюсы, какие минусы, ищут, что сделать новостью в следующий раз», — пояснил Марков.

Напомним, ранее эксперты указывали на спланированный характер новостей об ухудшении здоровья Навального. По мнению политолога Владимира Шаповалова, налицо попытка использовать такую особенность менталитета россиян, как готовность сочувствовать. Планировалось охватить прослойку населения, которая равнодушна к повестке основателя ФБК, однако может поддержать его из чувства сострадания.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.