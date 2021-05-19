Политолог Блохин рассказал, чего ожидать от встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике

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19 мая 15:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Политолог Блохин рассказал, чего ожидать от встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике

Политика
Политолог Блохин рассказал, чего ожидать от встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике
tvzvezda.ru  /  Prt Scr

Москва, 19 мая. Судьба возможного саммита президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена будет решаться на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсека Энтони Блинкена.

С таким заявлением выступил политолог и американист Константин Блохин. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН дал комментарий по вопросу встречи лидеров двух государства в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

В Рейкьявике 19 мая ожидается встреча российского министра иностранных дел и государственного секретаря США, от итогов которой может зависеть, состоится ли долгожданный саммит Путина и Байдена. Беседа руководителей внешнеполитических ведомств даст возможность понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений.

Политолог рассказал о своих ожиданиях от встречи Лаврова и Блинкена. По его словам, всех интересующихся мировой политикой журналистов волнует лишь один вопрос — где и когда пройдут переговоры глав двух государств.

«Судьба возможной встречи Путина и Байдена будет решаться как раз на встрече Лаврова и Блинкена. Вот от того, как пройдет эта встреча, будет зависеть, состоится ли встреча Путина и Байдена, когда она будет проходить, где она будет проходить, и какие вопросы будут на ней обсуждаться», — подчеркнул Блохин.

Также эксперт обратил внимание на небольшое количество возможных тем для дискуссий, так как США утверждают, что намерены сотрудничать с РФ в тех сферах, которые представляют интерес для Вашингтона.

«Поэтому набор тем небольшой, поэтому тут без особых иллюзий и надежд на какие-то там прорывы», — добавил политолог.

Сейчас главной целью в двусторонних отношениях является создание механизма по контролю над возможной эскалацией, поскольку они вне контроля могут привести к непредсказуемым результатам как для двух стран, так и для всего мира, учитывая ядерный потенциал США и России, отметил Блохин. По его мнению, именно поэтому здесь не будут наблюдаться возможные улучшения и тому подобное.

Блохин уточнил, что неоднократно встреча Путина и Байдена переносилась из-за различных заявлений и шагов с американской стороны, которые делали саммит невозможным.

«Встреча нужна все равно, все равно она необходима с точки зрения диалога и тех проблем, где США, по крайней мере, сходятся с Россией по определенным проблемам. Договорятся или не договорятся (Лавров с Блинкеным. — Прим. ФАН), это время покажет. Но вот это определяющее, то есть она (встреча главы МИД РФ и госсека США. — Прим. ФАН) будет буквально определять, сможет ли встретиться Путин с Байденом или нет», — заключил американист.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал сообщить о саммите глав двух стран, как только появится информация.

путин сша байден блохин
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Все новости / Политика / Политолог Блохин рассказал, чего ожидать от встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике
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