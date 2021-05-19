Осташко не исключил «кидалова» иноагентом «Радио Свобода» своих сотрудников

Сотрудники московского офиса «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) могут остаться без заработной платы, поскольку главный бухгалтер и главный редактор издания сбежали в Прагу. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Руслан Осташко связал поступок руководства радиостанции с наплевательским отношением к персоналу и желанием уйти от ответственности по примеру ближайших соратников осужденного оппозиционера Алексея Навального.

В минувшую пятницу, 14 мая, представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве уведомили столичное бюро «Радио Свобода» о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении организации. Кроме того, власти заблокировали банковские счета данного филиала.

Согласно данным программы проверки контрагентов СПАРК-Интерфакс, в штате столичного офиса радиостанции числятся 44 сотрудника. По информации источника RT в СМИ, руководство «не уверено, что сможет вовремя выплатить зарплату работникам». При этом сообщается, что главный бухгалтер отделения на Малой Дмитровке вместе с главным редактором Евгенией Назарец ранее покинули территорию Российской Федерации, отправившись в столицу Чешской Республики, где располагается штаб-квартира организации.

«Таким образом «Радио Свобода» обезопасило руководство радиостанции от встреч с правоохранительными органами», — отметил собеседник RT.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора), в отношении «Радио Свобода» вступили в силу два десятка судебных постановлений о привлечении к ответственности за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма взысканий составляет 5,5 млн рублей.

С начала текущего года российский регулятор направил в суд уже более 500 протоколов за аналогичные нарушения законодательства, штрафы по которым в общей сложности составляют около 70 млн рублей. По запросу RT в международной некоммерческой радиовещательной организации пока никак не прокомментировали возможную задержку заработной платы сотрудникам офиса в Москве и отъезд главного бухгалтера в Прагу.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей руководитель издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко не исключил, что работники столичного бюро данного СМИ могут остаться без жалования. Он добавил, что руководство радиостанции, сбежавшее из РФ, очевидно, нисколько не пострадает в данной ситуации, в отличие от рядовых сотрудников, которым несложно будет найти замену при необходимости.

«Людям, работающим на «Радио Свобода», давно нужно было задуматься о том, того ли они работодателя нашли. Руководство радиостанции — это священная корова, они еще могут пригодиться, а рядовые сотрудники никому теперь не нужны. Завтра объявят очередной набор, зарплату в долларах, и опять выстроится очередь из тунеядцев, готовых поливать свою родину грязью только ради того, чтобы получить вожделенные зеленые бумажки», — пояснил эксперт.

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По мнению собеседника, внезапный отъезд главреда и главного бухгалтера связан с наплевательским отношением к своему персоналу и желанием избежать ответственности перед законодательством. Журналист подчеркнул, что при дальнейшем финансировании Западом СМИ продолжит свою деятельность по дискредитации российских властей откуда угодно.

«Руководству «Радио Свобода» плевать на своих сотрудников, плевать на то, что происходит в России, и на будущее нашей страны. Их интересует одно — реализация тех задач, на которые им выделяются деньги. Деньги для них — это святое, поэтому какие бы задачи ни ставили, они готовы выполнять из любой точки мира», — объяснил руководитель издания PolitRussia.

В завершение интервью политолог обратил внимание на схожесть поведения иностранных агентов, действующих в России. Так, ранее глава штабов Алексея Навального (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонид Волков подобным образом сбежал в Европу и бросил на произвол судьбы сотрудников ликвидированных по всей стране филиалов ФБК.

«Сейчас некоторая паника наблюдается в рядах отечественных представителей западного дискурса (образа мышления. — Прим. ФАН). Некоторые даже проявляют истерику. Государство наше длительное время очень миндальничало (проявляло излишнюю мягкость. — Прим. ФАН) с ними. А сейчас власти поняли, что их всех можно переписать и понять, кто из них враг, поэтому начинают активно действовать и блокируют их работу, чего уже давно требует патриотически настроенная общественность», — подытожил Руслан Осташко.

Ранее ФАН сообщал, что СМИ-иноагент «Радио Свобода» опубликовало материал, направленный на срыв прививочной кампании в России.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.