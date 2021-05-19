Древние китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем

Пекин, 19 мая. Творчество скифов являлось источником вдохновения для древних китайских ювелиров. Они позаимствовали некоторые позы, которые в итоге стали каноничными.

Международная группа ученых из Китая и Великобритании выявила сходство между изделиями древнекитайских мастеров и скифов. Подробный анализ артефактов был представлен в материале Planet Today.

В рамках исследования были проанализированы изделия, найденные в некрополе Сигоупань. Предположительно он был организован в IV веке до нашей эры. Как утверждают археологи, китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем. Он отличается определенным каноническим набором поз изображаемых животных: оленей, лосей, волков, кабанов и так далее.

Ранее сообщалось, что российские археологи обнаружили новые реликвии на Куликовом поле. Для этого было вскрыто около 80 сантиметров почвы.