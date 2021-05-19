Древние китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем

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19 мая 15:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Древние китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем

  /   Обновлено: 19 мая 2021 14:50
Наука
Древние китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Пекин, 19 мая. Творчество скифов являлось источником вдохновения для древних китайских ювелиров. Они позаимствовали некоторые позы, которые в итоге стали каноничными.

Международная группа ученых из Китая и Великобритании выявила сходство между изделиями древнекитайских мастеров и скифов. Подробный анализ артефактов был представлен в материале Planet Today.

В рамках исследования были проанализированы изделия, найденные в некрополе Сигоупань. Предположительно он был организован в IV веке до нашей эры. Как утверждают археологи, китайские ювелиры вдохновлялись скифо-сибирским звериным стилем. Он отличается определенным каноническим набором поз изображаемых животных: оленей, лосей, волков, кабанов и так далее.

Ранее сообщалось, что российские археологи обнаружили новые реликвии на Куликовом поле. Для этого было вскрыто около 80 сантиметров почвы.

археология стиль вдохновение ювелиры
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