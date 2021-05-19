Студия «Тритэ» Михалкова снимет фильм о героической битве подлодки с морским чудовищем

Москва, 19 мая. Российские кинематографисты планируют снять фильм о схватке отечественной подводной лодки с огромным морским чудищем. Проектом займется студия Никиты Михалкова.

Генеральный директор студии «Тритэ» Леонид Верещагин отметил, что проект находится на подготовительной стадии. Съемки картины о героической битве команды субмарины с мифическим существом начнутся через год.

«Новый проект называется «Кракен». Речь здесь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана — кракеном», — рассказал Верещагин на очной защите национальных фильмов, которые претендуют на финансовую поддержку Фонда кино.

Все драматургические ходы фильма будут направлены на выделение героической работы отечественных моряков. Все они без страха и сомнения выполняют свой гражданский и воинский долг, оберегая страну от чудища, подчеркнул руководитель студии.

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