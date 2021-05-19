Студия «Тритэ» Михалкова снимет фильм о героической битве подлодки с морским чудовищем

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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Студия «Тритэ» Михалкова снимет фильм о героической битве подлодки с морским чудовищем

Общество
Студия «Тритэ» Михалкова снимет фильм о героической битве подлодки с морским чудовищем
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Москва, 19 мая. Российские кинематографисты планируют снять фильм о схватке отечественной подводной лодки с огромным морским чудищем. Проектом займется студия Никиты Михалкова.

Генеральный директор студии «Тритэ» Леонид Верещагин отметил, что проект находится на подготовительной стадии. Съемки картины о героической битве команды субмарины с мифическим существом начнутся через год.

«Новый проект называется «Кракен». Речь здесь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана — кракеном», — рассказал Верещагин на очной защите национальных фильмов, которые претендуют на финансовую поддержку Фонда кино.

Все драматургические ходы фильма будут направлены на выделение героической работы отечественных моряков. Все они без страха и сомнения выполняют свой гражданский и воинский долг, оберегая страну от чудища, подчеркнул руководитель студии.

Многие годы российские режиссеры и сценаристы предпочитают показывать героизм народа с помощью фильмов о Великой Отечественной войне. Однако о качестве выпускаемой продукции не всегда удается сказать что-то хорошее. Кинокритик Александр Шпагин в эксклюзивном интервью ФАН объяснил, удастся ли современному кинематографу «дотянуть» до советского идеала.

кино михалков кракен тритэ
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