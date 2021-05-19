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новостей
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
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Продюсер рассказал об организации съемок фильма «Турист» в условиях пандемии

  /   Обновлено: 19 мая 2021 15:28
Общество
Продюсер рассказал об организации съемок фильма «Турист» в условиях пандемии
Кадр из фильма «Турист»

Санкт-Петербург, 19 мая. Креативный продюсер отечественной кинокартины «Турист» Генрих Кен в ходе пресс-конференции раскрыл детали организации съемочного процесса.

Мероприятие с участием актера и продюсеров российской киноленты, повествующей о деятельности инструкторов из РФ в ЦАР, состоялось в среду в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По словам Генриха Кена, организация съемочного процесса была осложнена пандемией коронавирусной инфекции.

«В тупик поставили, собрались и полетели. Понятно, есть процедура — мы ее прошли. Все тонкости не буду говорить. Чартерный рейс, восемь человек, встретили. Мы изначально летали на разведку втроем: узнали про гостиницу, встретились с людьми, потом организовали чартер для команды и полетели», — рассказывает он.

Креативный продюсер также объяснил также, почему не было массового проката фильма в кинотеатрах даже в ограниченном виде. По его словам, эта картина демократичнее, а потому ее можно показывать на телевидении и других платформах.

«Кинотеатры — это несколько ограниченное количество фильмов. Мы миновали прокат — сейчас платформы, ТВ и показ в других странах позволяют сделать такой шаг. Мы хотели, чтобы его посмотрели большое количество зрителей, поэтому решение принималось не мною. Это производственные тонкости. На мой взгляд, это верное решение, чтобы зрители прониклись идеей, заразились, а дальше — как будет так и будет, предсказать судьбу фильма никто не сможет», — подчеркнул Кен.

Кинематографист назвал «Туриста» качественным продуктом для российского кино как в отношении актерского состава, так и по вложениям с учетом рамок в съемках на территории чужой страны и сроках. На вопрос о том, удалось ли реализовать все задуманное именно так, как и предполагалось изначально, креативный продюсер ответил, что съемочная команда изначально четко проговорила то, какое именно кино должно получиться в итоге.

«Мы представляли, каким кино будет: знали людей, эпизоды, как они должны быть решены, какую степень жестокости не показываем или показываем. Ответы даны были сразу. Мы каждый день собирались творческой группой и обсуждали следующий день, подводили итоги. Это покажется фантастическим: получилось ровно то, что мы задумали», — заключил он.

Премьера остросюжетного отечественного фильма «Турист» о деятельности инструкторов из РФ в ЦАР в преддверии попытки госпереворота в конце 2020 года на российских телеэкранах состоится 19 мая. Посмотреть фильм можно будет в 23:40 на телеканале НТВ.

турист фильм цар
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