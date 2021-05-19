СМИ узнали, что Байден планирует снять санкции с Nord Stream 2 AG

Вашингтон, 19 мая. Президент США Джо Байден собирается снять санкции с Nord Stream 2 AG, сообщает агентство Reuters.

Как сообщили источники издания, администрация Байдена снимет относящиеся к «Северному потоку — 2» санкции с компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя. Примерные сроки снятия ограничений пока не называются.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не представлял Берлину план по отказу от санкций против «СП-2», но Германия приняла к сведению соответствующие сообщения из СМИ. Как отметил глава комитета бундестага ФРГ, отказавшись от ограничений против газопровода, Байден продемонстрировал разумность, а не слабость.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, факт появления публикаций о возможной отмене некоторых санкций в отношении «СП-2» является позитивным.