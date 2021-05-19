Центробанк обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 19 мая. Стоимость американской валюты с расчетом «на завтра» составляет 73,6778 рубля, что на 2,14 копейки меньше предыдущего значения, согласно данным Центробанка России.

Официальный курс европейской валюты вырос на 19,49 копейки и находится на уровне 90,1006 рубля. По состоянию на 14:09 по московскому времени доллар на биржевых торгах увеличивается на 7 копеек по отношению к рублю, до 73,77 единицы. При этом евро падает в цене на 10 копеек. Котировки европейской валюты составляют 90,03 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), которая рассчитана по официальным курсам, увеличилась на 7,6 копейки, составив 81,0681 рубля. Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов ранее сообщил, что нацвалюта России способна укрепиться до показателей 2019 года в ближайшем будущем. Взрывного повышения рубля можно ожидать к концу текущего года.