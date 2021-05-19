Двое строителей упали с люлькой автовышки в Татарстане

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 15:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
15:08
Политика
Путин положительно оценил реализацию поручений Федеральному собранию
15:06
Общество
Певица Dea Nova рассказала, почему решила снимать новый клип именно в Крыму
Все новости
19 мая 15:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
15:08
Политика
Путин положительно оценил реализацию поручений Федеральному собранию
15:06
Общество
Певица Dea Nova рассказала, почему решила снимать новый клип именно в Крыму
Все новости

Двое строителей упали с люлькой автовышки в Татарстане

  /   Обновлено: 19 мая 2021 15:20
Происшествия
Двое строителей упали с люлькой автовышки в Татарстане
Новостное агентство &quot;Харьков&quot;  /  Peter Price

Казань, 19 мая. Один рабочий погиб и один пострадал при падении строительной люльки в ОЭЗ «Алабуга», сообщили в СК РФ.

Смертельный инцидент произошел утром 18 мая на строительном объекте. Люлька подняла двоих мужчин на десятиметровую высоту, после чего тросы подъемника не выдержали, и он рухнул. После падения рабочие получили тяжелые травмы. Одного из пострадавших мужчин удалось спасти, сейчас он находится на лечении в больнице. Его напарнику помочь не удалось.

Что стало причиной падения люльки, пока неизвестно. По факту гибели рабочего на стройке возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия.

погибшие рабочие пострадавшие ск рф падение люлька
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 72108 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 50150 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 35650 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 30784 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 30223 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Происшествия / Двое строителей упали с люлькой автовышки в Татарстане
Рейтинг@Mail.ru