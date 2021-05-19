Двое строителей упали с люлькой автовышки в Татарстане

Казань, 19 мая. Один рабочий погиб и один пострадал при падении строительной люльки в ОЭЗ «Алабуга», сообщили в СК РФ.

Смертельный инцидент произошел утром 18 мая на строительном объекте. Люлька подняла двоих мужчин на десятиметровую высоту, после чего тросы подъемника не выдержали, и он рухнул. После падения рабочие получили тяжелые травмы. Одного из пострадавших мужчин удалось спасти, сейчас он находится на лечении в больнице. Его напарнику помочь не удалось.

Что стало причиной падения люльки, пока неизвестно. По факту гибели рабочего на стройке возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия.