Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис ожидает рождение первенца осенью

Лондон, 19 мая. Букингемский дворец сообщил в Instagram, что внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис ожидает рождение первенца осенью этого года.

В июле прошлого года Беатрис Йоркская сыграла свадьбу с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци. Торжественная церемония бракосочетания прошла в закрытом формате в часовне в Виндзоре.

Букингемский дворец 19 мая с радостью сообщил, что королева Елизавета II вскоре станет прабабушкой.

Всего несколько месяцев назад сестра Беатрис, принцесса Евгения, также родила первенца — сына Августа Филипа Хоука Бруксбанка. Журналисты объяснили, почему правнук королевы не получит титул.