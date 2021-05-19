В театре «Ромэн» прокомментировали новость о госпитализации худрука Сличенко

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19 мая 15:33
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новостей
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
15:08
Политика
Путин положительно оценил реализацию поручений Федеральному собранию
15:06
Общество
Певица Dea Nova рассказала, почему решила снимать новый клип именно в Крыму
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В театре «Ромэн» прокомментировали новость о госпитализации худрука Сличенко

Общество
В театре «Ромэн» прокомментировали новость о госпитализации худрука Сличенко
Global Look Press  /  АГН Москва/Global Look Press

Москва, 19 мая. Сообщения о госпитализации режиссера Николая Сличенко опровергли в театре «Ромэн». По информации СМИ, худруку театра якобы вызывали скорую помощь из-за серьезных проблем с легкими.

Сообщалось, что 86-летний художественный руководитель проходил лечение, которое ему не помогло. Однако, как удалось выяснить ФАН, сотрудники Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» не подтвердили сведения о болезни артиста и опровергли информацию о его госпитализации.

Николай Сличенко состоял в труппе цыганского театра «Ромэн» с 1951 года, а в 1977 стал ее художественным руководителем. Он также снимался в кино и запомнился ролями в фильмах «Свадьба в Малиновке», «Мы — цыгане» и «Трудное счастье».

Накануне стало известно, что звезду советского кинематографа, актрису Наталью Варлей госпитализировали. Заслуженная артистка РСФСР попала в одну из московских больниц.

здоровье ромэн сличенко
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