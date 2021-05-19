В театре «Ромэн» прокомментировали новость о госпитализации худрука Сличенко

Москва, 19 мая. Сообщения о госпитализации режиссера Николая Сличенко опровергли в театре «Ромэн». По информации СМИ, худруку театра якобы вызывали скорую помощь из-за серьезных проблем с легкими.

Сообщалось, что 86-летний художественный руководитель проходил лечение, которое ему не помогло. Однако, как удалось выяснить ФАН, сотрудники Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» не подтвердили сведения о болезни артиста и опровергли информацию о его госпитализации.

Николай Сличенко состоял в труппе цыганского театра «Ромэн» с 1951 года, а в 1977 стал ее художественным руководителем. Он также снимался в кино и запомнился ролями в фильмах «Свадьба в Малиновке», «Мы — цыгане» и «Трудное счастье».

Накануне стало известно, что звезду советского кинематографа, актрису Наталью Варлей госпитализировали. Заслуженная артистка РСФСР попала в одну из московских больниц.