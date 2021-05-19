Матвиенко оценила вероятность введения новых ограничений по коронавирусу

Москва, 19 мая. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко не видит оснований для введения локдауна или новых ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России непростая, но контролируемая. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она уточнила, что в настоящее время никаких оснований для введения локдауна в стране нет.

Спикер Совфеда РФ также оценила влияние длинных майских праздников. По ее словам, нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в профилактике распространения COVID-19.