Украина представила «нормандской четверке» новый проект для разработки дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе. Бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко в интервью ФАН заявил, что таким образом Киев поставил крест на Минских соглашениях.

Киевские власти впервые представили «нормандской четверке» свое видение Минских соглашений. Инициатива является проектом кластеров для разработки дорожной карты урегулирования конфликта в Донбассе. По сути, киевская инициатива стала первым официально задокументированным вариантом видения администрацией президента Украины Владимира Зеленского Минских соглашений. Ранее представители украинской власти не раз утверждали, что минские договоренности в текущем виде их не устраивают.

Так, например, сейчас Украина настаивает, чтобы полный контроль над тем участком границы с Россией, который был утрачен в 2014 году, был восстановлен не после проведения в Донбассе выборов, а до голосования. Однако в комплексе мер указано, что процесс восстановления контроля над границей начинается в первый день после проведения выборов.

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Не менее важным пунктом является автономный статус Донбасса, который Киев должен обсудить с властями Донецкой и Луганской народных республик. Украина категорически отказывается от таких контактов, отмечая, что с Донбассом должны обсуждаться не конституционные реформы, а только «особенности этих районов».

Кроме того, Украина не хочет, чтобы из Донбасса исчезла Народная милиция. Киев предлагает следующее: территорию ДНР и ЛНР под контроль должна взять Национальная гвардия Украины и местные жители, не входящие в ополчение. После проведения выборов и восстановления контроля над границей новые власти Донбасса, по замыслу Киева, будут более управляемыми. Это позволит либо полностью расформировать Народную милицию, либо ее сотрудников начнут согласовывать с официальными властями Украины.

Минский тупик

Бывший народный депутат Рады заявил, что таким предложением киевские власти загнали минские договоренности в тупик, поскольку такая задача поступила из Соединенных Штатов.

«Украина загнала в тупик Минские соглашения и поставила на них крест. Понятно, что на сегодняшний день Киев не собирается выполнять договоренности, поскольку такую задачу ему поставили кураторы из посольства США на Украине. А говорящие головы просто это озвучили. Все это приведет к нарастанию конфликта, который продолжается уже семь лет, из-за чего гибнут люди и страдают населенные пункты Донбасса. Это кощунство. Украина просто издевается над всеми — над Россией и Донбассом», — сказал собеседник ФАН.

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Украинский политик считает, что киевские власти своими действиями подталкивают ситуацию в Донбассе к очередному обострению, которое может обернуться большой войной.

«Европа и дальше будет отмалчиваться, делая вид, что ничего не происходит, соглашаясь с тем, что говорит Киев. Украинским властям необходима дестабилизация, чтобы продолжать выклянчивать деньги у Запада. Это послужит очередным поводом для разговора с Европой. Ничего не изменится в политическом плане. Ситуация показывает, что уже нужно ставить точку на Минских соглашениях. Пока на Украине существует власть коллаборантов в лице Зеленского и парламент, где засели националисты, никто минские договоренности выполнять не будет. Дойдет до того, что начнется очередное обострение в Донбассе. Только благодаря России и ее действиям на сегодняшний день большая война не началась. Но, судя по таким действиям Киева, будет война», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что экс-депутат Рады Владимир Олейник разоблачил желания президента Владимира Зеленского относительно коренных народов Украины.