Глава Дагестана проверил системы безопасности на социальных объектах республики

Махачкала, 19 мая. Врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал систему безопасности в медицинских и образовательных учреждениях республики. По его словам, в школах отсутствуют охранники и не проводятся инструктажи на случай возникновения угроз, а в больницы можно попасть абсолютно беспрепятственно.

Меликов сообщил, что поручил своим помощникам проверить четыре общеобразовательные организации в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Результаты проверки показали, что на входах в здания дежурят технички.

«Положительно то, что в школах имеются паспорта безопасности, планы мероприятий при различных угрозах и инструкции по использованию тревожной кнопки. Но на этом все, больше ничего нет. При этом фактически никаких инструктажей не проводится, дежурят либо вахтеры, либо технички», — рассказал руководитель региона на заседании антитеррористической комиссии.

Он также подверг критике систему безопасности в одной из столичных больниц. Меликов отметил, что лично побывал в ней в минувшие выходные.

«Два черных джипа въехали на территорию больницы, а реакции ноль, никаких шевелений. Двери нараспашку, мы спокойно зашли в главный корпус. Там также нараспашку дверь в дежурную комнату. Охранник потом уже зашел за нами. Я попросил его воспользоваться тревожной сигнализацией, набрать дежурный телефон. В ответ он начал где-то рыться и искать этот номер. Он ничего не знал. Не было там и никаких инструкций. Оказалось, что это даже не охранник, а его брат, который подменял своего родственника», — сказал глава республики и выразил надежду на то, что главврач этой больницы не останется без взыскания.

Ранее ФАН сообщал, что врио министра образования Дагестана Яхья Бучаев выступил за усиление мер безопасности в школах, но отметил, что не видит необходимости в вооруженных охранниках. По его мнению, оснащение тревожными кнопками и рамками металлоискателей достаточно.