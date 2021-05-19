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15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
15:08
Политика
Путин положительно оценил реализацию поручений Федеральному собранию
15:06
Общество
Певица Dea Nova рассказала, почему решила снимать новый клип именно в Крыму
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Глава Дагестана проверил системы безопасности на социальных объектах республики

Общество
Глава Дагестана проверил системы безопасности на социальных объектах республики
пресс-служба администрации Фрунзенского района  / 

Махачкала, 19 мая. Врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал систему безопасности в медицинских и образовательных учреждениях республики. По его словам, в школах отсутствуют охранники и не проводятся инструктажи на случай возникновения угроз, а в больницы можно попасть абсолютно беспрепятственно.

Меликов сообщил, что поручил своим помощникам проверить четыре общеобразовательные организации в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Результаты проверки показали, что на входах в здания дежурят технички.

«Положительно то, что в школах имеются паспорта безопасности, планы мероприятий при различных угрозах и инструкции по использованию тревожной кнопки. Но на этом все, больше ничего нет. При этом фактически никаких инструктажей не проводится, дежурят либо вахтеры, либо технички», — рассказал руководитель региона на заседании антитеррористической комиссии.

Он также подверг критике систему безопасности в одной из столичных больниц. Меликов отметил, что лично побывал в ней в минувшие выходные.

«Два черных джипа въехали на территорию больницы, а реакции ноль, никаких шевелений. Двери нараспашку, мы спокойно зашли в главный корпус. Там также нараспашку дверь в дежурную комнату. Охранник потом уже зашел за нами. Я попросил его воспользоваться тревожной сигнализацией, набрать дежурный телефон. В ответ он начал где-то рыться и искать этот номер. Он ничего не знал. Не было там и никаких инструкций. Оказалось, что это даже не охранник, а его брат, который подменял своего родственника», — сказал глава республики и выразил надежду на то, что главврач этой больницы не останется без взыскания.

Ранее ФАН сообщал, что врио министра образования Дагестана Яхья Бучаев выступил за усиление мер безопасности в школах, но отметил, что не видит необходимости в вооруженных охранниках. По его мнению, оснащение тревожными кнопками и рамками металлоискателей достаточно.

россия дагестан безопасность детей
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