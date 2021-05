На фоне конфликта в секторе Газа в США растут антисемитские настроения

Внутриполитическую обстановку в США можно с уверенностью охарактеризовать как стабильно-напряженную: вот уже год, как на улицах городов не стихают массовые акции протеста. Далеко не все из них мирные, поэтому в большинстве случаев правоохранительным органам приходится прилагать много усилий для того, чтобы не допустить серьезных столкновений между представителями движения Black lives matter и гражданами, не поддерживающими риторику протестующих.

Американское общество сильно разобщено: одни голосуют за Демократическую, другие Республиканскую партию, кто-то выступает за ограничения на покупку оружия, кто-то - против, одна часть населения считает, что прошедшие президентские выборы были сфальсифицированы, другая часть убеждена в полной легитимности выборного процесса. Недавно к уже существующим противоречиям добавилось еще одно: эскалация обстановки вокруг палестино-израильского конфликта стала причиной новых демонстраций на территории Соединенных Штатов, в ходе которых одна группа людей, поддерживающих Палестину, возненавидела другую, одобряющую действия Израиля.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» выясняла, как обострение конфликта между Палестиной и Израилем отразилось на внутриполитической обстановке в Соединенных Штатах.

Как проходили протесты в поддержку Палестины?

Формально очередной палестино-израильский кризис начался 10 мая, когда боевики исламистской группировки ХАМАС совершили несколько ракетных ударов по Израилю с территории сектора Газа. Атака не осталась без ответа, поэтому в период 10 - 12 мая стороны вели активные взаимные обстрелы, в ходе которых пострадали как израильтяне, так и палестинцы.

Естественно, в таком многонациональном государстве, как США, возобновление старого конфликта между арабами и евреями не могло не найти своего отклика. По всей стране от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка к протестам против действий Израиля присоединились тысячи людей. Митингующие с палестинскими флагами перекрывали трассы и организовывали шествия, на которых скандировали лозунги с требованием прекратить агрессивные действия Тель-Авива, а также требовали от местных администраций обратить внимание на проблему.

massive protests in the streets of Chicago, USA in support of palestine#GazaUnderAttackk #القدس_اقرب pic.twitter.com/kbu2hSjWlP — Muneer???????? (@aga_malmu) May 13, 2021

Согласно заявлению активиста аризонского Альянса солидарности с Палестиной Джамиля Насера, протестующие собрались для того, чтобы «продемонстрировать поддержку палестинскому народу в борьбе за справедливость и освобождение»:

«В этот день мы должны понять, что палестинцы не участвуют в конфликте, они борются за освобождение. Основная причина, по которой эта борьба кажется непреодолимой, заключается в том, что Израиль получает поддержку из всех уголков мира. Однако самая большая вина лежит на правительстве Соединенных Штатов».

Необходимо отметить, что американским палестинцам и гражданам США арабского происхождения действительно есть за что обижаться на руководство Соединенных Штатов: 17 мая стало известно, что Джо Байден одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.

Подобные шаги со стороны демократов, безусловно, удовлетворили произраильское лобби, давно существующее и пользующееся большим влиянием в Вашингтоне, однако привели к радикализации уличных протестов. Отдельные лидеры движения за солидарность с Палестиной, объединившись с представителями Антифа и Black lives matter, продемонстрировали, что их намерения не такие уж и мирные. Возглавляющий акцию протеста на Манхэттене в Нью-Йорке 12 мая заявил, что началась «борьба против капитализма и против расизма», пригрозив, что митингов, как и их участников, станет только больше.

Pro-#Palestine protest leader explains that “this fight is against Capitalism... against racism” in Manhattan, NY #SheikhJarrah pic.twitter.com/FhFI5H2YoI — Jason Lemon (@JasonLemon) May 11, 2021

Не обошлось и без столкновений с лицами, поддерживающими Израиль, а также с сотрудниками американских правоохранительных органов.

If #BLM is really analogous to the #Palestinians, why then in #America, where the cops give BLM a free pass and arrest any White person that defends themselves or even looks at BLM the wrong way, are the cops protecting the #Jews and attacking the pro-#Palestine protesters?#NYC pic.twitter.com/KOuWi3aCzx — DavidBellache (@DavidBellache) May 12, 2021

Кто выходил в поддержку Израиля?

Массовость пропалестинских митингов обусловлена, прежде всего, огромным количеством мигрантов арабского происхождения, проживающих на территории США. Они, преимущественно, представляют низший класс населения Соединенных Штатов, поэтому участвуют в акциях протеста, не опасаясь потери рабочего места.

Некоторые американцы, безусловно, выходили и в поддержку Израиля, однако митинги были не столь многочисленными.

Proud of my hometown, NYC and it's supporters of Israel. After seeing this rally in Times Square I feel supported by the greater international community during this difficult time in Israel. #rocketfire #SupportIsrael pic.twitter.com/2ulPDuRIxS — Miriam B. (@MiriamSBlum) May 18, 2021

Наиболее крупный митинг был отмечен в Чикаго, штат Иллинойс, где большое количество американцев индийского происхождения выступили в поддержку Тель-Авива, обвинив ХАМАС в регулярный террористических актах в отношении граждан Израиля. Более того, по словам американских индусов, сторонники ХАМАС совершают регулярные нападения на членов еврейской общины и на территории Соединенных Штатов.

К акции присоединилась чикагская еврейская община во главе с Пегги Шапиро, а также израильский консул по экономическим и общественным делам, которая, в свою очередь, поблагодарила всех участвующих в шествии, добавив, что еврейское государство пытается защитить собственных граждан от агрессии со стороны ХАМАСа.

Рост антиизраильских настроений

Несмотря на то, что Байден принял решение оказать военную поддержку Израилю, на администрацию оказывается серьезное политическое давление со стороны левого крыла Демократической партии. В частности, член палаты представителей Конгресса США демократка Ильхан Омар обвинила Тель-Авив в «террористический атаках» на граждан Палестины. Ее поддержала и Рашида Тлайб, призвавшая прекратить финансирование «израильского режима апартеида».

В свою очередь, Мина Харрис племянница вице-президента США Камалы Харрис, заявила, что невозможно бороться за права меньшинств и при этом игнорировать угнетение палестинцев.

Прогрессивная либеральная пресса, осознавшая, что большинство на стороне Палестины, несколько дней с удовольствием освещала антиизраильские протесты. Более того, оказалось, что редакция CNN долгое время позволяла некоторым журналистам высказывать откровенно антисемитские взгляды: после очередного обострения палестино-израильского конфликта внештатный корреспондент Адил Раджа опубликовал несколько твитов, в которых заявил, что Адольф Гитлер был прав насчет евреев.

Когда на его публикации обратили внимание, выяснилось, что нацистские взгляды Раджа выражал уже давно. Ещё в 2014 году он призывал поддерживать сборную Германии только потому, что «Гитлер был немцем».

‘Homey’s been cashing a CNN check for 8 years’: CNN’s Adeel Raja tries deleting tweet calling for a ‘new Hitler’ BUUUT we got it https://t.co/7bX2fheaKM via @twitchyteam — The????FOO (@PolitiBunny) May 16, 2021

После разразившегося скандала администрация информационного агентства корреспондента уволила, сделав вид, что «ничего не знала» о его политических взглядах.

Еще одно яблоко раздора

В условиях тотальной политкорректности и трепетного отношения к мигрантам арабского происхождения, администрации Джо Байдена приходится очень непросто: с одной стороны, нельзя потерять старого партнера на Ближнем Востоке, с другой – необходимо угодить своему потенциальному электорату и союзникам по партии. Более того, протестные движения не только не ослабевают, но продолжают неуклонно расти: теперь к лицам, недовольным действиями полиции примкнули американцы, несогласные с политическим курсом руководства Соединенных Штатов в ближневосточном регионе. Все это говорит только об одном: внутриполитический кризис и общественный раскол в США становится масштабнее с каждым месяцем.