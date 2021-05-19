Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа

Элиста, 19 мая. Адвокат бывшего мужа экс-супруги главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова просит вызвать на допрос Диану Илюмжинову. Ходатайство защиты оказалось в распоряжении ФАН.

МВД возбудило уголовное дело по факту избиения Сергея Б. — первого мужа Дианы Илюмжиновой. В феврале 2021 года неизвестные напали на него возле продуктового магазина. Потерпевший получил серьезные травмы, а после обратился в правоохранительные органы.

Мужчина подозревает, что его могла «заказать» бывшая жена, сообщало Федеральное агентство новостей. По предварительным данным, он занимал деньги у четы Илюмжиновых, однако вовремя расплатиться с долгом в 2 млн рублей не сумел. После этого на него напали.