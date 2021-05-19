Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России

Пекин, 19 мая. Президент РФ Владимир Путин с помощью всего пяти слов ответил на вопрос об идеальном союзнике России в конфликте с США, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

Взаимоотношения Москвы и Вашингтона в последнее время переживают не самый лучший период. Причем ситуация в любой момент может обернуться даже конфликтом глобального масштаба, передает «ПолитРоссия».

Китайские обозреватели полагают, что в случае столкновения США и России Вашингтон может заручиться поддержкой 40 партнеров. Кто же станет союзником России, можно было только предполагать. Однако недавно российский лидер ответил на этот вопрос.

«У США много союзников, а у России сколько? Путин дал исчерпывающий ответ, состоящий всего из пяти слов», — подчеркнули эксперты из Sohu.

По словам Путина, Россия полагается лишь на себя и боевой характер своей нации. Также Путин процитировал слова императора Александра III, которые гласят о двух главных союзниках: армии и флоте.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США назвал ожидаемые сроки встречи Путина с американским лидером Джо Байденом.

Также недавно главу МИД РФ насмешили «стабильные и предсказуемые» санкции Соединенных Штатов против России, передает издание «Утро.ру».