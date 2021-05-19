Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей

Москва, 19 мая. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как самостоятельно удалить присосавшегося клеща. Главное не оборвать хоботок насекомого.

В первую очередь нужно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами. Сделать это нужно как можно ближе к его ротовому аппарату, держа строго перпендикулярно поверхности укуса.

Затем нужно повернуть тело насекомого вокруг оси, извлекая из кожных покровов. Место укуса надо обязательно продезинфицировать, например, спиртом, йодом или одеколоном, подчеркнули в ведомстве. После всех манипуляций человек должен вымыть руки с мылом.

А вот использование народных методов для извлечения клеща категорически противопоказано. Насекомых нельзя прижигать или обрабатывать маслом.