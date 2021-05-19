«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов

Москва, 19 мая. Следственный комитет РФ получил от «Бессмертного полка» IP-адреса тех, кто пытался разметить портреты нацистов во время онлайн-шествия 9 Мая.

Ранее говорилось, что в 2021 году «Бессмертный полк» удвоил свою численность. В этом году к онлайн-шествию присоединились около 5 млн человек. Хакерам не удалось помешать успешному проведению мероприятия 9 Мая. Организаторы надеются, что в скором времени вновь получится провести акцию очно.

«На сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет РФ», — уточнила сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева.

Кроме того, сообщалось, что СК России завел еще одно дело после публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк».