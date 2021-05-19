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19 мая 14:05
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новостей
14:05
Общество
"Показали другие ориентиры": продюсер "Туриста" рассказал о работе над фильмом
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
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«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов

  /   Обновлено: 19 мая 2021 14:04
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 мая. Следственный комитет РФ получил от «Бессмертного полка» IP-адреса тех, кто пытался разметить портреты нацистов во время онлайн-шествия 9 Мая.

Ранее говорилось, что в 2021 году «Бессмертный полк» удвоил свою численность. В этом году к онлайн-шествию присоединились около 5 млн человек. Хакерам не удалось помешать успешному проведению мероприятия 9 Мая. Организаторы надеются, что в скором времени вновь получится провести акцию очно.

«На сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет РФ», — уточнила сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева.

Кроме того, сообщалось, что СК России завел еще одно дело после публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк».

ск рф 9 мая бессмертный полк
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Все новости / Происшествия / «Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
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