Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области

Москва, 19 мая. Расширить перечень инвестиционных проектов предлагают в Саратовской области. Инициаторы смогут рассчитывать на аренду земли без проведения аукциона.

Согласно проекту изменений в региональный закон «О земле», в субъекте планируют без конкурса предоставлять земельные участки гражданам, которые планируют реализовать на объектах инвестиционный проект с капитальными вложениями не менее 50 млн рублей. В частности, сумма может быть направлена на новое возведение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение техники, оборудования, инвентаря и проектно-изыскательские работы, передают «Известия».

В первую очередь, проект разработан с целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата. При его составлении применялся опыт российских субъектов, среди которых Волгоградская, Самарская, Тамбовская, Ульяновская области и Краснодарский край, а также замечания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Саратовской области.

Ранее сообщалось, что ООО «Восточная горнорудная компания» планирует построить на Сахалине ветропарк мощностью 67,2 МВт за 8,5 млрд рублей, который станет крупнейшим в Дальневосточном федеральном округе.