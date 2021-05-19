Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком

Новосибирск, 19 мая. Следственный комитет по Новосибирску проверит информацию о том, что мужчина заставил 11-летнего мальчика извиняться перед ним на коленях.

Инцидент произошел в начале мая на улице Андриена Лежена. Взрослый мужчина заставил мальчика, который обидел девочку, встать на колени и извиниться. Согласно предварительным данным, мальчик никого не обижал, но мужчина заставил его извиняться на глазах у других детей, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По факту инцидента проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

СК проверяет информацию о напавшем на девочку педофиле в Сочи, сообщал ФАН. Следователи организовали проверку по признакам насилия в отношении ребенка на улице Лысая Гора.