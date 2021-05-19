Новые принципы Старого Света: Альгис Микульскис о смене вектора давления на Россию

Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассматривает их подробно и убеждается, что смысл новых инициатив остался прежним — давление на Россию.

Дипломатические сражения, которые на протяжении последних месяцев происходили между Россией и государствами американско-европейской «оси», наконец-то привели к тому, ради чего они, похоже, «партнерами» и затевались — брюссельские бюрократы обнародовали документ, в котором были изложены несколько новых принципов дальнейших отношений с нашей страной… Однако, по порядку.

То, что прежние модели общения с Москвой безнадежно устарели, стало понятно, пожалуй, еще в начале февраля, когда глава европейского МИД Жозеп Боррель, приехав на Смоленскую площадь, попытался приложить руку к освобождению Алексея Навального. Попытка тогда полностью провалилась, еврочиновник едва не отправился в отставку, а Сергей Лавров в своем интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» сказал, что новые санкции без ответа не останутся и что, если уж на то пошло, мы вполне сможем прекратить всякие контакты с теми, кто постоянно норовит поучить нас жизни:

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне».

Получив такой щелчок по носу, Европа не успокоилась — 22 марта шеф Евросовета Шарль Мишель в своем телефонном звонке президенту России Владимиру Путину довольно самонадеянно озвучил условия начала нормализации взаимодействия между РФ и ЕС.

«Напряженные отношения Евросоюза с Россией могут улучшиться в случае реализации Москвой Минских соглашений по решению конфликта на востоке Украины, прекращения гибридных нападений и кибератак на государства в составе ЕС, а также соблюдения российской стороной прав человека».

С чего звонивший решил, что Москва будет обращать внимание на подобные ультиматумы — неизвестно. Зато известна реакция на его «инициативы» российского министерства иностранных дел.

«С Евросоюзом, как с организацией, отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — констатировал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

flickr.com / МИД России

Дальше началась громкая история с посольствами, безумными чешскими обвинениями и требованиями, прочими «Петровыми и Бошировыми» … Россия стояла на своих позициях крепко! Вот тут-то Европа и решила, что пора! Новая «русская концепция» была озвучена Брюсселем 16 мая.

Так что же такое этот документ, основная идея которого уже не представляет из себя некоего «плана по деэскалации», но состоит исключительно из комплекса мер по противодействию Москве?

Ну, например, в нем предусмотрено создание еще одного круглосуточного телеканала для борьбы с «русскоязычной пропагандой». То есть существующих информационных помоек, пошиба тех, что уже удостоились титула «иноагента» и изо всех сил борются с «российской пропагандой» методами пропаганды сугубо антироссийской, европейским «борцам за права человека» оказалось маловато. Решили «усилить, расширить, обострить» … Ну что ж… Дай бог вашему теляти волка поймати!

Далее… Разумеется, не забыта и «защита демократии во всем мире». Думаю, не стоит объяснять, от кого именно ее собираются защищать путем более тесного объединения с США и еще более щедрой подкормки грантоедов всех мастей. Причем принцип «демократия прежде всего» в новой европейской редакции главным своим инструментом подразумевает угрозу приостановки строительства «Северного потока — 2». Какая-такая конкуренция? Нет, ничего не знаем! Демократия прежде всего! А если не будут брать — отключим газ!

Не обошлось и без вопросов сдерживания «российской агрессии», парировать которую предлагается усилением давления со стороны НАТО и ее «европейских партнеров» (торчащие из этого обтекаемого определения чубы и «тризубы» прямо намекают на то, что мир в Донбассе наступит очень нескоро). В случае же неподчинения российского руководства этим требованиям будет рассмотрен уже набивший оскомину вопрос об отключении России от платежной системы SWIFT и о снижении зависимости от поставок российских углеводородов…

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В принципе, ничего нового во всех этих потугах заставить нас «знать свое место» нет. Но среди всех угроз одна выглядит смешнее и подлее прочих — авторы плана действий рекомендуют руководству ЕС не признавать легитимность нового состава Государственной думы, если сентябрьские выборы будут признаны сфальсифицированными. Зная, какую реакцию вызывают результаты любых выборов в странах, пытающихся вести самостоятельную политику, не приходится сомневаться в том, как отреагируют эти евроболтуны и на российское голосование.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале уже дал им жесткую отповедь.

«В комитете ЕП по международным делам предлагают Брюсселю, по сути, венесуэльско-белорусский сценарий по вмешательству в процессы формирования органов российской законодательной власти. Но ничего у вас, господа, не выйдет! Россия обязательно пригласит независимых международных наблюдателей, у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно. Все планы по объявлению нового созыва Государственной думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско».

Так-то оно так, Леонид Эдуардович! И фиаско их будет сокрушительным! Вот только никакое мнение никаких независимых экспертов впечатления на этих европейских деятелей не произведет — по их мнению, все окажется «подтасованным», «вопиющим», «нетранспарентным» …

Россию будут пытаться склонить к оправданиям и доказательствам ее честности. Россию будут полоскать на все лады в эфирах «оппозиционных» радиостанций и на страницах финансируемых разными проходимцами печатных СМИ. В итоге России все равно не поверят, а новый состав нижней палаты ее парламента легитимным признан не будет.

Дальнейшие события можно было бы легко спрогнозировать, если бы Россия была, скажем, Ираком или Сербией образца 1999 года. К счастью, это не так. И значит считаться с ее мнением Европа будет при любых раскладах международного пасьянса.