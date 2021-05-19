Президент РФ призвал компании связать инвестпрограммы с возможностями регионов

Москва, 19 мая. Глава России Владимир Путин призвал «Газпром», РЖД и другие крупные корпорации связать инвестиционные программы с новыми возможностями регионов по развитию инфраструктуры.

Соответствующей информацией президент России поделился, открывая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. По его словам, особое внимание направлено на руководство крупнейших отечественных организаций, прежде всего РЖД, «Газпрома», передает ТАСС.

«Уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу. Связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры», — резюмировал Путин.

Владимир Путин ранее сообщил, как следует выполнять его поручения по реализации послания Федеральному собранию. Глава государства сказал, что чиновники должны работать ритмично, чтобы выполнять возложенные задачи.