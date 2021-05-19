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19 мая 14:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:05
"Показали другие ориентиры": продюсер "Туриста" рассказал о работе над фильмом
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
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Путин заявил, что послание Федеральному собранию должны выполнять ритмично

  /   Обновлено: 19 мая 2021 13:49
Политика
Путин заявил, что послание Федеральному собранию должны выполнять ритмично
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин рассказал, каким образом должны выполняться его поручения по реализации послания Федеральному собранию.

Глава государства сообщил, что чиновникам следует работать ритмично, чтобы выполнить его поручения. Об этом лидер России сообщил во время совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

«Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания», — отметил Путин.

Также он добавил, что политикам необходимо достигнуть такого результата, который ожидают все граждане страны.

Ранее сообщалось, что президент России может выступить на предстоящем съезде «Единой России».

путин россия послание федеральное собрание
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