Путин заявил, что послание Федеральному собранию должны выполнять ритмично

Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин рассказал, каким образом должны выполняться его поручения по реализации послания Федеральному собранию.

Глава государства сообщил, что чиновникам следует работать ритмично, чтобы выполнить его поручения. Об этом лидер России сообщил во время совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

«Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания», — отметил Путин.

Также он добавил, что политикам необходимо достигнуть такого результата, который ожидают все граждане страны.

Ранее сообщалось, что президент России может выступить на предстоящем съезде «Единой России».