Труп обугленного мужчины нашли на подстанции в Ленобласти

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19 мая 14:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:05
"Показали другие ориентиры": продюсер "Туриста" рассказал о работе над фильмом
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
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Труп обугленного мужчины нашли на подстанции в Ленобласти

Происшествия
Труп обугленного мужчины нашли на подстанции в Ленобласти
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 19 мая. Полицейские нашли на подстанции в Подпорожье обугленный труп мужчины.

Тело лежало возле электрической подстанции, сообщал источник ФАН в правоохранительных органах. Труп мужчины был обуглен, а одежда на нем обгорела.

Рядом с телом обнаружили гаечные ключи, плоскогубцы, диэлектрическую перчатку, а также цветной металлолом. По предварительной информации, мужчина пытался похитить предметы с промышленной территории.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий установлено, что погибшим оказался 40-летний местный житель. Он пропал без вести еще в конце апреля.

Жуткий инцидент произошел в селе Шигаево в Бурятии, сообщал ФАН. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли в горящем доме тело 68-летнего мужчины с отрезанным ухом.

труп полиция ленинградская область
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