Труп обугленного мужчины нашли на подстанции в Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 мая. Полицейские нашли на подстанции в Подпорожье обугленный труп мужчины.

Тело лежало возле электрической подстанции, сообщал источник ФАН в правоохранительных органах. Труп мужчины был обуглен, а одежда на нем обгорела.

Рядом с телом обнаружили гаечные ключи, плоскогубцы, диэлектрическую перчатку, а также цветной металлолом. По предварительной информации, мужчина пытался похитить предметы с промышленной территории.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий установлено, что погибшим оказался 40-летний местный житель. Он пропал без вести еще в конце апреля.

Жуткий инцидент произошел в селе Шигаево в Бурятии, сообщал ФАН. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли в горящем доме тело 68-летнего мужчины с отрезанным ухом.