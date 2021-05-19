Еще одну казанскую гимназию эвакуировали после угроз шестиклассника «всех уничтожить»

Казань, 19 мая. Гимназию №40 эвакуировали из-за очередного нервного срыва, который случился у шестиклассника. Ребенок начал бросаться на окружающих с угрозами «всех уничтожить».

Мальчик не только обещал взорвать школу, но и перестрелять учеников и педагогов, передает источник Федерального агентства новостей. Учителям удалось его скрутить, вызвать опекунов, бригаду медиков и ПНД, инспекцию, занимающуюся проблемами асоциального поведения несовершеннолетних.

Здание казанской гимназии в настоящий момент проверяют на наличие взрывчатых веществ. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Письмо с угрозами от анонима поступило в адрес школы №67 в Казани, сообщал ФАН. Учеников и работников учебного заведения эвакуировали, другой информации об инциденте не приводится.